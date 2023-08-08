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08 августа 2023 года 08:32
ГОСТы на пищевые продукты предлагают скорректировать
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Александр Рюмин/ТАСС
8 августа. FINMARKET.RU - Генпрокуратура предложила бизнесу и общественникам рассмотреть внесение изменений в ГОСТы на пищевые продукты - установить единые требования к фасовке. Об этом говорится в материалах ведомства к совещанию, которое состоялось на прошлой неделе, пишут "Известия". В документах также отмечается, что ситуация, связанная с динамикой цен при уменьшении товара в упаковке, находится на контроле Генпрокуратуры. "Известия" обратились в Минпромторг с вопросом о том, следует ли унифицировать в стандартах подходы к упаковке для изготовителей. В министерстве сказали, что прорабатывают этот вопрос с властями и бизнесом. Ведомство выступает за то, чтобы размеры тары округляли до целых значений, например до 1 л, уточнил один из участников совещания. Согласно данным Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), после кризиса 2008-2009 годов производители начали активно сокращать объем упаковки на 7-20%. При этом цена на товары остается прежней. Речь идет о так называемой шринкфляции. Но изготовители не нарушают законодательство, они указывают на таре ее объем и вес, подчеркнули там. Для покупателя разница в 30-50 мл неощутима, а на повышение цены люди реагируют более чувствительно - спрос снижается, пояснила "Известиям" глава ИРПЭ Наталья Назарова. - Потребители могут не заметить, как бутылка молока уменьшится с 1 л до 900 мл, но перепутать 0,5 л с 1 л невозможно. В настоящее время производители уже достигли предела своих возможностей по уменьшению упаковки, а это означает, что им придется повышать цены, - подчеркнула Назарова. Речь идет об инструменте, который позволяет снижать издержки компаний при ограниченных возможностях повышать стоимость продукции. Но большая часть россиян этим недовольна - это 60%, выяснил ВЦИОМ еще в 2019 году. В ИРПЭ уверены, что следует выбрать другой подход вместо стандартов на упаковку. В такой ситуации логичнее снизить НДС, субсидировать и предоставить льготное кредитование для производителей, а также создать программу продовольственных сертификатов для наиболее уязвимых слоев населения.
Опубликовано Финмаркет
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