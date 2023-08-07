У производителей ПО может появиться очередной реестр

7 августа. FINMARKET.RU - Законопроект о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), разработанный Минцифры, прошел согласование с федеральными органами власти, рассказали "Коммерсанту" в министерстве: "Он наделяет правительство полномочиями определять для каждой отрасли (а не только госкомпаний) типовые решения, которые будут отнесены к объектам КИИ, а также устанавливать для них сроки перехода на российские решения".

Также правительство выберет типовые IT-решения, которые будут отнесены к объектам КИИ, уточняет источник газеты, знакомый с ходом подготовки инициативы.

То есть к объектам КИИ приравняют сами информсистемы, используемые в тех или иных отраслях, объясняет собеседник “Коммерсанта”: "Такая система может включать в себя несколько элементов, например софт для управления базами данных или производством и другие решения".

В перспективе, считают участники рынка, это приведет к созданию реестра софта, разрешенного для использования в таких системах. Инициатива может привести к избыточному регулированию и значимых отраслей и компаний, полагают эксперты.