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07 августа 2023 года 12:17
У производителей ПО может появиться очередной реестр
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Александр Рюмин/ТАСС
7 августа. FINMARKET.RU - Законопроект о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), разработанный Минцифры, прошел согласование с федеральными органами власти, рассказали "Коммерсанту" в министерстве: "Он наделяет правительство полномочиями определять для каждой отрасли (а не только госкомпаний) типовые решения, которые будут отнесены к объектам КИИ, а также устанавливать для них сроки перехода на российские решения". Также правительство выберет типовые IT-решения, которые будут отнесены к объектам КИИ, уточняет источник газеты, знакомый с ходом подготовки инициативы. То есть к объектам КИИ приравняют сами информсистемы, используемые в тех или иных отраслях, объясняет собеседник “Коммерсанта”: "Такая система может включать в себя несколько элементов, например софт для управления базами данных или производством и другие решения". В перспективе, считают участники рынка, это приведет к созданию реестра софта, разрешенного для использования в таких системах. Инициатива может привести к избыточному регулированию и значимых отраслей и компаний, полагают эксперты.
Опубликовано Финмаркет
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