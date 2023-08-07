.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
07 августа 2023 года 11:25
Убыточность в ДМС выросла из-за роста обращаемости по полисам
|0
Алексей Павлишак/TACC
7 августа. FINMARKET.RU - За прошедший год у страховщиков выросла убыточность в добровольном медицинском страховании (ДМС) на фоне роста обращаемости населения в клиники. До коронавируса обращаемость (частота использования гражданами услуг, заложенных в полис) находилась на уровне около 50% при убыточности порядка 85%, рассказывает замдиректора департамента корпоративного страхования персонала страхового брокера Remind (ранее - Marsh) Екатерина Глушенкова. В среднем, по данным Remind, обращаемость теперь составляет около 650 на 1000 застрахованных, а убыточность у всех крупных страховщиков сохранялась на уровне свыше 90% по итогам 1-го квартала. При этом уровень обращаемости в 75-80% уже не вызывает удивления, а убыточность нередко переваливает за 100%, отметила Глушенкова. Тенденцию роста обращаемости и убыточности сегмента ДМС подтверждают и страховые компании, пишут "Ведомости". На росте выплат отражается и повышение цен на услуги в клиниках. По данным Росстата, медицинская инфляция по итогам 2022 г. составила 10,32% в годовом выражении. В июне совокупный рост цен на медикаменты относительно декабря 2021 г. составил около 14-15%, приводит данные глава совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина. При управлении убытками ряд компаний начинает более жестко подходить к оценке рисков. Для "убыточных" клиентов страховщики предлагают повышение тарифов или оптимизацию покрытия, говорит директор по маркетингу и коммуникациям страхового брокера Армен Гюлумян из Remind. Как отмечается в обзоре ЦБ, структура спроса в ДМС сместилась в пользу более дешевых программ, а в корпоративном сегменте стали заключаться менее крупные по объему договоры. Среди причин регулятор называет уход с рынка иностранных компаний, создававших спрос на сегмент.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, ДМС, страхование, убытки
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.