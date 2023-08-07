Убыточность в ДМС выросла из-за роста обращаемости по полисам

7 августа. FINMARKET.RU - За прошедший год у страховщиков выросла убыточность в добровольном медицинском страховании (ДМС) на фоне роста обращаемости населения в клиники. До коронавируса обращаемость (частота использования гражданами услуг, заложенных в полис) находилась на уровне около 50% при убыточности порядка 85%, рассказывает замдиректора департамента корпоративного страхования персонала страхового брокера Remind (ранее - Marsh) Екатерина Глушенкова. В среднем, по данным Remind, обращаемость теперь составляет около 650 на 1000 застрахованных, а убыточность у всех крупных страховщиков сохранялась на уровне свыше 90% по итогам 1-го квартала. При этом уровень обращаемости в 75-80% уже не вызывает удивления, а убыточность нередко переваливает за 100%, отметила Глушенкова.

Тенденцию роста обращаемости и убыточности сегментаподтверждают и страховые компании, пишут "Ведомости"

На росте выплат отражается и повышение цен на услуги в клиниках. По данным Росстата, медицинская инфляция по итогам 2022 г. составила 10,32% в годовом выражении. В июне совокупный рост цен на медикаменты относительно декабря 2021 г. составил около 14-15%, приводит данные глава совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина.

При управлении убытками ряд компаний начинает более жестко подходить к оценке рисков. Для "убыточных" клиентов страховщики предлагают повышение тарифов или оптимизацию покрытия, говорит директор по маркетингу и коммуникациям страхового брокера Армен Гюлумян из Remind.

Как отмечается в обзоре ЦБ, структура спроса в ДМС сместилась в пользу более дешевых программ, а в корпоративном сегменте стали заключаться менее крупные по объему договоры. Среди причин регулятор называет уход с рынка иностранных компаний, создававших спрос на сегмент.