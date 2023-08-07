Стоимость инвестиционных слитков золота определят без спреда

7 августа. FINMARKET.RU - При установлении стоимости инвестиционных слитков спред не учитывается, рассказали "Российской газете" в Минфине. Ранее у участников рынка вызвал вопросы законопроект, который предлагает возложить ответственность за оценку стоимости золота, серебра, платины и палладия на покупателей, а также продавать слитки весом до 100 граммов в невскрываемой упаковке.

Как пояснили в Минфине, оценка слитка включает операции по установлению драгметалла, из которого изготовлен слиток, его массы, применению заявленной цены за 1 грамм драгметалла, определению окончательной стоимости слитка. "Операция по выкупу слитка по предложенной цене осуществляется на условиях взаимной договоренности между сторонами сделки", - рассказали в пресс-службе м инистерства. Спред - это разница между ценой продажи слитка и ценой, по которой участник оборота инвестиционных драгоценных металлов готов его выкупить у физического лица, пояснили в Минфине.

Законопроект предлагает использование невскрываемой упаковки для торговли со слитками до 100 граммов. Отсутствие экспертизы может спровоцировать волну подделок, при которой вычислить злоумышленников станет проблематичным, опасаются участники рынка.

Но в Минфине отмечают, что использование защитной упаковки должно исключать появление подделок такой упаковки либо ее вскрытие.

"Уполномоченные лица при выкупе слитков в защитной упаковке должны принимать меры по установлению факта ее невскрытия. Кроме того, при выкупе слиток должен быть идентифицирован по заводскому номеру в ГИИС ДМДК, а упаковка должна содержать уникальный идентификационный номер, присвоенный ГИИС ДМДК", - сообщили в министерстве.