Количество утечек персональных данных в России выросло в 40 раз

7 августа. FINMARKET.RU - В России за 2 года почти в 40 раз выросло количество утечек персональных данных пользователей. Если в 2021 г. таких инцидентов было 4, то в 2022 г. - свыше 140, а за первые 7 месяцев т.г. - уже свыше 150, сообщили "Известиям" в Роскомнадзоре (РКН ).

В связи с этим служба подготовила рекомендации для организаций, которые имеют доступ к личным данным. В частности, в службе настаивают на "дроблении" личных сведений, то есть хранении каждой конкретной информации о человеке - имя, номер телефона, покупка - в разных базах вместо одной ячейки. Это уменьшит шансы мошенников привязатьк конкретному физлицу в случаесведений из нескольких баз. Впрочем, в РКН подчеркивают, что полностью исключить угрозу нельзя. Однако подобные меры сильно затруднят деятельность таких людей.

В службе в целом предлагают минимизировать перечень персональных данных, используя лишь ту информацию, которая действительно необходима для оказания услуги, продажи товаров и иной деятельности. Операторам также стоит отказаться от накопления сведений о своих клиентах "на всякий случай" и от формирования их профилей, "если это не жизненно нужно для организации". В РКН отдельно настаивают на своевременном уничтожении персональных данных после "достижения цели обработки", к примеру, после оказания услуги.

Среди других рекомендаций - использование технических и программных средств, принадлежащих самому оператору, а не третьим лицам.

По оценкам РКН, в России насчитывается не менее 5,5 млн операторов личных данных, которые зарегистрированы в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Несмотря на то что такие рекомендации не предполагают изменения законодательства и на первый взгляд не носят обязательного характера, операторам с ними всё же придется считаться, пояснили в службе.

Отдельно в РКН подчеркнули, что рекомендации не внесут существенных коррективов в функционирование крупных сервисов обработки данных, таких как "Госуслуги".