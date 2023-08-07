Мясо индейки может подорожать с сентября

7 августа. FINMARKET.RU - Производители мяса индейки готовятся к повышению цен, пишет "Коммерсант" . Так, группа "Черкизово" планирует с 4 сентября повыситьна продукцию из индейки под своими брендами и собственными торговыми марками сетей в среднем на 6,5%. У газеты есть копия уведомления директора "ТД Черкизово" Олега Закова партнерам от 31 июля.

Необходимость повышения цен "Черкизово" объясняет уходом из РФ части производителей запчастей и оборудования для переработки индейки, что привело к удорожанию процесса вдвое. Также на 19% выросла стоимость инкубационных яиц, на 10% - транспортных услуг, на 20% - упаковочных материалов. Кроме того, в 1-м квартале 2023 года на 19% увеличились расходы на персонал из-за растущей конкуренции за работников в различных отраслях экономики.

Как отмечают аналитики, в розницестоит дороже курицы и свинины, а рост спроса на нее замедляется из-за скромной динамики доходов населения.

"Черкизово" занимает второе место в РФ по производству индейки (бренд "Пава-Пава"), выпустив в 2022 году 80,5 тыс. тонн продукции в убойном весе, по данным Agrifood Strategies и Национальной ассоциации производителей индейки.