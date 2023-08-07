Росстату пришлось отложить включение данных из онлайн-чеков в расчет инфляции

7 августа. FINMARKET.RU -разместил заказ на обслуживание системы сбора и аналитики больших данных из различных источников для их использования в расчете инфляции и ведении статистики торговли, следует из информации на сайте госзакупок. Судя по техзаданию, исполнитель будет заниматься обработкой чеков контрольно-кассовой техники (ККТ), которые Росстату передает ФНС. Срок выполнения задания - с даты заключения контракта до конца 2023 г. Сумма контракта - 20 млн руб. При этом Росстат собирался внедрить новую методику по расчету инфляции с использованием данных онлайн-чеков уже в этом году.

Включение данных из онлайн-чеков виндекса потребительских цен (ИПЦ) пришлось отложить, сообщил "Ведомостям" представитель Росстата. Пока данные для расчета ИПЦ ведомство продолжит собирать по старинке - путем обхода торговых точек. Главные, из-за которых переход к более современному автоматизированному способу оценки инфляции пришлось перенести. По словам представителя Росстата, пока не решен ряд технологических моментов, связанных прежде всего с привязкой чеков к конкретным торговым точкам.

Сейчас ведомство ведет оценку роста цен на основе данных онлайн-чеков от ФНС и ЕГАИС, "но расчетом инфляции это еще назвать нельзя", отметил он.

Эти данные не позволяют идентифицировать продавца (налогоплательщика), так как сведения, содержащиеся в фискальных документах, в том числе адрес места осуществления расчетов, составляют налоговую тайну и не подлежат передаче, добавил собеседник.

Согласно информации на сайте Росстата, основная проблема при автоматическом сборе заключается в том, что каждая организация сама вносит названия товаров в базу, а потому в разных магазинах они отличаются. Предполагается, что в будущем нейросеть Росстата сможет автоматически распознавать названия товаров и точно идентифицировать их.