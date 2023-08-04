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04 августа 2023 года 09:50

Почему дорожает бытовая химия

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Олег Елков/ТАСС
Олег Елков/ТАСС
4 августа. FINMARKET.RU - Цены на бытовую химию выросли на 25%. Покупатели стали выбирать средства по низкой цене, продажи экологической бытовой химии снизились. Об этом "Российской газете" рассказали участники рынка.

Подорожание бытовой химии связано с дефицитом сырья и увеличением логистических цепочек. Сложности начались еще в 2020 году во время пандемии. Многим производителям пришлось менять рецептуры.

В транснациональной компании, которая выпускает популярные бренды бытовой химии, рассказали "РГ", что предприятия компании в России столкнулись со сложностями доступа к сырью из ряда зарубежных стран в 2022 году. Замену удалось найти в марте.

Как отмечают производители, конкуренция на рынке бытовой химии усилилась. Позиции всемирно известных брендов продолжают оставаться достаточно сильными. Вместе с тем на полках в магазинах появились много новых российских и азиатских марок.

В феврале в Минпромторге заявили, что планируется увеличить производство отечественных ингредиентов для бытовой химии. Сейчас импорт ингредиентов особенно актуален для жидких моющих средств, у отдельных производителей он может достигать до 60%. Для производства порошков доля сырья из зарубежных стран составляет примерно 30%.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  бытовая химия,  цены

 
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