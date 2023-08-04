Магазинам, возможно, придется указывать цену товара за килограмм и литр

4 августа. FINMARKET.RU - Госдума в октябре может принять в первом чтении законопроект "О внесении изменения в статью 10 закона"О защите прав потребителей". Им предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара - за 1 кг или 1 л. Законопроект получил положительный отзыв правового управления ГД и рекомендован к рассмотрению, пишут "Известия"

Как отметил автор документа вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, после принятия законопроекта "будем вносить изменения в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за невыполнение данного закона".

Обязательство магазина указывать не просто цену за товар, но и стоимость пропорционально весу, объему или количеству. Это повысит информированность потребителей, полагает зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он обратил внимание на то, что некоторые торговые сети и так это делают, хотя пока закон их и не обязывает.

"Полагаю, что у тех производителей, которые пытаются хитрить с ценами, намерение узаконить такую практику вызовет критическую реакцию. Но на работе добросовестных предприятий это отразиться не может. Люди как покупали хлеб, молоко, мясо, макароны и другие продукты, так и продолжат вне зависимости от фасовки. Но потребители будут более осознанно выбирать торговую марку. Проиграют лишь те, кто хочет обмануть", - подчеркнул Панеш.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев сообщил, что в Ассоциации компаний розничной торговли в курсе данной инициативы. Он считает, что применение предложенных норм приведет к усложнению информации о ценах для покупателей и росту издержек розничных операторов.

По его словам, предприятия торговли получают готовые к продаже продукты от производителей в упаковке и по стоимости веса, указанного на ней.

А председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что инициатива заслуживает поддержки.