Предпринимателей хотят обязать индексировать зарплаты

4 августа. FINMARKET.RU - Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предлагает установить обязанность для работодателей внебюджетной сферы индексировать заработную плату в соответствии с уровнем инфляции. Как рассказал "Ведомостям" депутат, в ближайшее время он намерен внести в Госдуму поправки к ст. 134 Трудового кодекса ("Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы").

Сейчас порядок действий по индексации прописан лишь в отношении бюджетных организаций. В законе указано, что в случае с частными компаниями процедура должна регулироваться коллективным договором или локальными нормативными актами. По мнению Нилова, на практике права работников внебюджетной сферы нарушаются, а ихне индексируется. "Эта проблема сохраняется на протяжении многих лет, хотя свои разъяснения уже давал и Роструд, и Верховный суд, которые однозначно подтвердили обязанность работодателей повышать зарплату не реже раза в год минимум на размер инфляции", - пояснил он.

Нилов сообщил, что его поправки будут обсуждаться на трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, правительства и работодателей, для того чтобы выработать оптимальное решение. По мнению Нилова, необходимо усилить ответственность всех работодателей за неисполнение обязанности по индексированию зарплаты сотрудников.

Инициатива, скорее всего, не изменит положения вещей, поскольку к процессу индексации заработной платы необходимо подойти системно и в целом ужесточить меры по легализации работников и борьбе с серым рынком зарплат и трудоустройства, сказала основатель Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлия Корчагина-Озджан "Ведомостям". "Вопрос стоит не столько в индексации, сколько в легализации каждого работника, в его трудоустройстве, пакете, возможностях, белой зарплате", - предупредила она.