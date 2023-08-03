В России изменился ряд налоговых норм

3 августа. FINMARKET.RU - В Налоговый кодекс внесены масштабные поправки. Они затронут самые разнообразные аспекты, включая установление налоговой ставки 13-15% на доходы физлиц (НДФЛ) релокантов до корректировки топливного демпфера. Закон об этом публикует "Российская газета"

Так, в отношении сотрудников, работающих на удаленке, установлена единая ставка налога 13-15% вне зависимости от статуса их налогового резидентства. Помимо этого, среди полутора сотен поправок эксперты выделяют как особо значимую донастройку механизма единого налогового счета. По словам руководителя департамента налогов Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Ряховского, теперь заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов может быть представлено налоговикам через личный кабинет налогоплательщика в виде документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью. "Если у физлица имеется положительное сальдо, то оно автоматически будет зачтено в счет предстоящих платежей. Это очень удобно", - отметил он.

Корректируется механизм (демпфер) выплат компенсации нефтяникам при поставках топлива на внутренний рынок. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Закон в два раза сокращает выплаты нефтяникам по демпферу до 2026 года по бензину и дизельному топливу. Это поможет сократить расходы бюджета. На выплаты по демпферу с января по июнь нефтяникам шло от 48 до 109 млрд руб. в месяц. То есть ежемесячная экономия бюджета может составить от 24 до 54,5 млрд руб.

Демпферный механизм компенсирует часть разницы между экспортными ценами на нефтепродукты и внутренними. По мнению большинства экспертов, его корректировка уже отыграна на рынке, поскольку о ней стало известно еще весной этого года. Как отмечает замдекана экономического факультета МГУ Александр Курдин, изменение налоговых параметров не является неожиданностью, обсуждалось и уже заложено, скорее всего, в биржевые цены.

Повлияет закон и на недвижимость - подорожают апартаменты. Отменяется освобождение строителей, которые возводят "помещения, предназначенные для временного проживания (без права на постоянную регистрацию)", от налога на добавленную стоимость.

При этом сохраняется освобождение от налога при строительстве по договору долевого участия как жилых помещений, так и других нежилых помещений и машино-мест в многоквартирном жилом доме.

Освобождение от НДС для застройщиков, которые строят по договорам долевого участия, было введено в 2010 году, чтобы стимулировать их оформлять именно такие договоры.

Сейчас разница в цене между апартаментами и аналогичными квартирами как раз около 10-30%. Введение НДС снизит интерес к апартаментам, однако не упразднит совсем строительство таких помещений, считают эксперты.