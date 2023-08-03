Россияне смогут оформить виртуальную карту турецкой системы Troy

3 августа. FINMARKET.RU - В магазинах приложений AppStore и PlayMarket появилось приложение Letim, с помощью которого российские туристы смогут оплачивать товары и услуги, а также снимать деньги в банкоматах в Турции (с помощью QR-кода). Приложение открывает виртуальную карту турецкой платежной системы Troy, а пополнять ее можно через СБП (250 тыс. лир в месяц, или около 850 тыс. руб.). Вернуть на счет в российском банке можно только весь остаток на виртуальной карте. Для регистрации в приложении потребуется цифровой скан заграничного паспорта.

Как рассказали "Коммерсанту" в компании-разработчике Letim, в скором времени появится возможность совершать онлайн-операции с помощью этих виртуальных карт, а бесконтактная оплата смартфоном с помощью NFC будет доступна примерно через пару месяцев.

При этом получить физическую карту платежной системы Troy нельзя. В компании пояснили, что клиенту открывается электронный кошелек в Letim, а не счет в турецком банке.

Впрочем, эксперты отмечают, что нестабильность турецкой лиры, а также высокие комиссии за пополнение карты, снятие наличных и конвертацию. Юристы же указывают на скудную информацию о сервисе и неработающий колл-центр.