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03 августа 2023 года 08:35
В РФ могут создать сотовый оператор для госорганов
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Олег Елков/ТАСС
3 августа. FINMARKET.RU - На базе государственной системы информирования о ДТП "ЭРА-ГЛОНАСС" может быть создан виртуальный сотовый оператор (MVNO) для обслуживания служащих органов власти. Об этом "Известиям" рассказал источник в одной из госструктур. По его словам, проект находится на стадии обсуждения между АО "ГЛОНАСС" (оператор ЭРА-ГЛОНАСС) и крупнейшими отечественными компаниями связи, в частности "Ростелекомом". Ведутся и технические тестирования системы на предмет подключения к ней смартфонов госслужащих и организации голосовой связи и доступа в интернет, утверждает собеседник газеты. Источник, близкий к одному из операторов, подтвердил эту информацию. - Мы разрабатываем ряд проектов по использованию защищенной связи, которые могут быть применены в различных отраслях. Перспективы использования технологии обсуждаем с отраслевыми компаниями, - рассказал "Известиям" генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. Запрос на подобные услуги в органах власти есть, уверяет один из источников. "ЭРА-ГЛОНАСС передает экстренные сигналы через сети всех четырех федеральных операторов связи, причем выбирает того, сигнал у кого сигнал в данном конкретном месте лучше. Такая архитектура гарантирует госпользователю наилучшее качество связи в любом месте, где бы он ни находился", - говорит он. Впрочем, как утверждают оба источника "Известий", пока идет обсуждение проекта и непонятно, когда заработает новый оператор. Вопрос о создании такого ресурса для чиновников и законодателей на базе ЭРА-ГЛОНАСС обсуждается, это должен быть совместный проект операторов, создана доверенная среда, рассуждает один из них. Но включение голосовой связи и интернета требует решения технических вопросов, ведь сейчас при информировании о ДТП ЭРА-ГЛОНАСС работает в режиме M2M, автоматизированного межмашинного взаимодействия, объясняет он.
Опубликовано Финмаркет
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