Минфин не будет закупать валюту на нефтегазовые сверхдоходы

3 августа. FINMARKET.RU - Власти не будут в ближайшие месяцы закупать валюту на нефтегазовые, как предписывает бюджетное правило. Об этом "Ведомостям" сообщил знакомый с планами Минфина источник, информацию подтвердил близкий к правительству собеседник. Дополнительные средства от продажи нефти и газа, как ожидается, будут получены в августе, уточнил один из них. Конкретную сумму источник не назвал. Согласно модифицированному правилу, Минфин с помощью ЦБ закупает в фонд национального благосостояния (ФНБ) юани и золото в ситуациях, когда доходы превышают установленный на месяц базовый уровень. В обратном случае резервы продаются на величину разницы между фактическими поступлениями и "базой".

Как уточнил один из собеседников, решение не закупать валюту принято из-за ослабления рубля - интервенции оказывали бы ненужное дополнительное давление на курс. Сверхдоходы будут направлены на финансирование дефицита, благодаря чему темпы использования средств ФНБ замедлятся, уточнил источник. До конца этого года он не ожидает возобновления закупки валюты по бюджетному правилу.

В начале каждого месяца министерство публикует ожидаемый размер нефтегазовых доходов и, исходя из этой величины, определяет прогнозный объем операций на рынке. Если по итогам предыдущего месяца фактическая сумма поступлений разошлась с оценочной, размер предстоящих интервенций корректируется на эту разницу. Ведомство и ЦБ вернулись на рынок в январе этого года. С тех пор проводились только продажи юаней, поскольку фактически объем доходов был ниже базового.

Более того, на фоне ослабления рубля ЦБ с 1 августа начал дополнительно продавать валюту из ФНБ. Операции, которые проводились в течение года, были ограничены объемом выпадающих доходов бюджета. Банк России решил увеличить продажи на сумму инвестиций из ФНБ. Об этом представитель ЦБ сообщил 21 июля. Банк России установил лимит для таких операций на уровне 300 млрд руб. за полгода.

Годовая планка базовых доходов определена в 8 трлн, эта сумма распределена по месяцам с учетом сезонности.