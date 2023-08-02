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02 августа 2023 года 09:29
Кондиционеры могут подорожать при ввозе
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Артем Геодакян/ТАСС
2 августа. FINMARKET.RU - В Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поступило предложение повысить ставки таможенных пошлин на ввоз ряда категорий бытовой электроники в ЕАЭС - в частности, на кондиционеры и сплит-системы, вентиляторы и бытовые посудомоечные машины, пишет "Коммерсант" со ссылкой на копию проекта решения ЕЭК. Сейчас на эти категории товаров установлена нулевая ставка импортной пошлины, ее предлагается повысить до 3-10%. Предложение поступило от правительства России и подготовлено для обеспечения "устойчивого развития отечественной радиоэлектронной промышленности", рассказал источник газеты, знакомый с инициативой. Среди аргументов - наличие в России "собственных производственных возможностей" по выпуску этой техники. Между тем ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК в письме в ЕЭК от 1 августа подчеркивает, что введение пошлин "необоснованно, приведет к росту цен и сокращению ассортимента". В ассоциации уточнили, что, по ее данным, в России нет производств кондиционеров, сплит-систем и бытовых посудомоечных машин, причем "ни один из известных изготовителей не планирует его создавать".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, кондиционеры, пошлины
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Олег 02.08.2023
Глупое решение. Издевательство над людьми!
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