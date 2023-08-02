В Москве растет число гостиниц и их загрузка

2 августа. FINMARKET.RU - Количество отелей в Москве за последние пять лет выросло на треть. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенные совместно 2ГИС и крупным сервисом бронирования "Отелло", пишет "Российская газета" . В пресс-службе Мостуризма сообщили: в столице сейчас более 1900 гостиниц и хостелов. В обычные дни уровень загруженность их номерного фонда приблизился к 68%, а в праздники переваливает и за 80.

Москву в прошлом году посетило в общей сложности около 18 миллионов туристов. Статистика первого квартала 2023 года продемонстрировала 10-процентный рост этого показателя, рассказал "РГ" глава Мостуризма Евгений Козлов. Подавляющее большинство гостей Москвы - это жители российских регионов. Однако постепенно растет и заграничный поток в основном за счет представителей стран Ближнего Востока. Но самая мощная перспектива в этом плане у Китая: после отмены ковидных ограничений турпоток из КНР в Москву по сравнению с прошлым годом вырос уже в пять раз. По последним данным, в 2023 году российскую столицу посетили в общей сложности 25 тысяч китайских граждан. Скоро их станет еще больше, так как уже отменен визовый режим между Россией и КНР.

Как отметила заммэра Наталья Сергунина, наиболее популярны у гостей 3-4-звездочныев Москве. По данным сервиса бронирования, средняя стоимость такого номера 4 600 рублей, чек при бронировании - более 18 тысяч рублей.

Основной рост турпотока в Москву приходится именно на лето. Как отметили в пресс-службе Мостуризма, буквально в первые дни июня уровень загруженности московских гостиниц перешагнул за 92%.