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02 августа 2023 года 08:23
Количество обманутых дольщиков может увеличиться на 5 тыс.
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Донат Сорокин/ТАСС
2 августа. FINMARKET.RU - На первичном рынке России зафиксировано 75 потенциально проблемных объектов, которые находятся в зоне высокого риска, то есть могут стать долгостроями. Об этом говорится в письме Фонда развития территорий (ФРТ) в адрес президиума генсовета партии "Единая Россия", пишут "Известия" со ссылкой на копию документа. Сейчас, по данным Единого реестра проблемных объектов, в России 891 долгострой, то есть их число может увеличиться на 8,4%. Квартиры в проблемных домах приобрело почти 5 тыс. человек, рассказал изданию руководитель рабочей группы "Единой России" по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский. По его словам, риски возникли из-за того, что эти дома строятся по старым правилам долевого строительства, когда покупатели квартир отдавали свои деньги непосредственно девелоперу. В 2019 году, чтобы решить проблему обманутых дольщиков, такую схему заменили механизмом эскроу-счетов и проектного финансирования. Но накануне этого решения некоторые девелоперы получили большое количество разрешений на строительство по старым правилам. Возводить дома они начали не сразу, поэтому на рынке периодически и возникают проблемные объекты. Оцениваются такие факторы, как степень готовности объекта, строительная динамика, наличие или отсутствие судебных разбирательств, количество заключенных договоров долевого участия и др. - Сегодня основная причина, по которой новостройки становятся проблемными, - это неграмотно построенная финансовая модель проекта, не учитывающая риски удорожания стройматериалов, - сказал Якубовский. Притом что за последние полтора года количество долгостроя сократилось вдвое, сообщили "Известиям" в Генпрокуратуре.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, строительство, дольщики
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