Компании с госучастием хотят обязать вступить в союзы работодателей

2 августа. FINMARKET.RU - Правительство может обязать компании с госучастием вступить в общероссийскиеработодателей. Такое поручение Минфину и Минтруду дала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии (РТК), пишут "Ведомости" со ссылкой на документ. Ведомствам нужно сформулировать тексты правительственных директив для членов советов директоров госкомпаний, предлагает Голикова. Им предстоит проголосовать на совете директоров о вхождении в объединения. Как сообщил "Ведомостям" знакомый с дискуссией собеседник, инициатива направлена на более эффективный контроль за соблюдением трудовых норм в госкомпаниях.

Минфин считает, что решение по этому вопросу можно принять после его проработки с госкомпаниями, следует из письма замминистра Алексея Моисеева в адрес Голиковой. Министерство запросило позицию и предложения по вопросу у Минтруда и Росимущества (это ведомство готовит директивы госкомпаниям), сообщает он.

Вопрос о директивах рассматривается в рамках реализации полномочий правительства об обеспечении принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых отношений и находится "на стадии проработки", заявил "Ведомостям" представитель Минфина.

Росимущество запросило предложения по формированию проекта директив от госкомпаний, включенных в специальный перечень, утвержденный правительством, сообщил представитель ведомства. "Сбор позиций организаций продолжается", - сказал он.

Согласно действующему закону "Об объединениях работодателей", компании консолидируются для взаимодействия с профсоюзами, органами власти и местного самоуправления в сфере социально-трудовых отношений. Они заключают с ними соглашения, основанные на принципах соцпартнерства, и контролируют их выполнение.

В начале мая по итогам съезда РСПП президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по стимулированию вовлечения работодателей в систему объединений.

Часть компаний с госучастием уже состоит в таких объединениях.