Подозрительные банковские переводы будут приостанавливать на два дня

1 августа. FINMARKET.RU -обяжут проверять денежныефизлиц, блокировать на два дня подозрительные операции и возмещать деньги, переведенные на счета мошенников. Закон об этом публикует "Российская газета". Банки еще до списания средств со счета должны будут проверять переводы на предмет мошенничества. Для этого они смогут сверяться с базой данных ЦБ. Фактически теперь, если гражданин осознал, что стал жертвой мошенников, у него появятся два дня для того, чтобы остановить вывод денег со счета.

Как заявлял автор закона, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, за 2022 год граждане потеряли в связи с несанкционированными переводами на счета мошенников более 14 млрд руб.