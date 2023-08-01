В РФ могут закрыться секонд-хенды с одеждой из Европы

1 августа. FINMARKET.RU - В России могут закрыться, которые получают одежду из других стран. Власти рассматривают возможность ограничить ввоз вторсырья в Россию для развития внутреннего рынка, пишет "Российская газета"

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды, Минэкономразвития и Минпромторг до 1 сентября 2023 года представить меры для ограничения ввоза в страну вторичного сырья.

Введение ограничения негативно повлияет на работу магазинов секонд-хэнд, которые торгуют исключительно импортным товаром, отметила в письме, направленном в марте членам Совета ТППпо развитию экономики замкнутого цикла и экологии глава фонда "Второе дыхание" Дарья Алексеева.

"Основная аудитория магазинов секонд-хэнд - это люди с низким достатком, которые не смогут себе позволить покупать одежду в другом месте. Таким образом, это решение будет иметь не только экономические, но и социальные последствия", - отметила в письме Алексеева.

Между тем есть и такие секонды, где принимают одежду только у населения.

"Ограничение ввоза импортного сырья ударит по развивающейся отрасли текстильной переработки и по предприятиям, которые являются основными потребителями продукции - малому и среднему бизнесу, транспортным компаниям, производственным предприятиям и ОПК", - говорится в письме Алексеевой.