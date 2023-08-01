Россиянам могут начать продавать "Зеленые карты"

1 августа. FINMARKET.RU - Иностранные страховые компании могут начать продавать россиянам "Зеленые карты" (международный аналог ОСАГО). Такая возможность обсуждается с Бюро Турции и Азербайджана, рассказали "Известиям" в Российском союзе автостраховщиков. Информацию подтвердили представители ЦБ, а также участники российского рынка.

Членство России в системе приостановили с 30 июня этого года на неопределенный срок. Из-за этого отечественные компании больше не могут продавать полисы, а действие уже оформленных сертификатов прекратилось, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Как рассказал "Известиям" глава РСА Евгений Уфимцев, сейчас с Бюро Турции и Азербайджана обсуждается возможность выдачи "Зеленых карт" россиянам. Он уточнил, что у этих стран есть экономический интерес. Но перспективы идеи будут зависеть от решения Брюсселя (штаб-квартира Бюро "Зеленой карты") и его оценки санкционных рисков. Сейчас страховые компании в конкретной стране могут продавать такие покрытия только на авто, зарегистрированные в этом государстве.

По словам главы РСА, до конца этого года партнеры из дружественных стран должны определиться с позицией. Затем уже могут начаться переговоры с Брюсселем. Однако процесс длительный и вопрос будет решен не ранее начала 2025 г.

В случае согласия Бюро россияне смогут приобретать "Зеленые карты" у компаний Турции и Азербайджана, например через интернет или агентов этих организаций в РФ, добавил директор группы рейтингов фининститутов АКРА Алексей Бредихин. Стоимость такой защиты не должна быть значительно выше прежних сертификатов, которые продавали отечественные страховщики.