Иностранная электроника осталась в перечне товаров параллельного импорта

1 августа. FINMARKET.RU - Минпромторг подготовил обновленную версию перечня товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Согласно приказу, подписанному первым замминистра Василием Осьмаковым, министерство не учло предложение российских производителей электроники, которые выступали за ограничение параллельного ввоза иностранной техники в страну. В перечне осталась продукция Acer, Asus, IBM, Dell, HP и других вендоров, пишут "Ведомости"

Как пояснил представитель Минпромторга,"с учетом поступивших предложений от производителей и заказчиков" идет анализ того, нужно ли исключать из перечня параллельного импорта "серверы и системы хранения данных (СХД)". Такое решение "может быть принято на основании обоснованных предложений по конкретным брендам", если они подтверждены данными "производства аналогичных отечественных товаров", пояснил он. "Одновременно отметим, что такие данные от производителей в Минпромторг не поступали", - отметил собеседник.

С предложением исключить из параллельного импорта технику HPE, Acer, Asus, PureStorage, Basler, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta и Schnider Electric в Минпромторг обратилась АНО "Консорциум "Вычислительная техника"" (АНО ВТ; объединяет Yadro, "Аквариус", Kraftway и др.), писал ранее "Коммерсантъ".

В Минэкономики, уточнял один из собеседников газеты, рассматривался более обширный список: IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.

Но, как следует из обновленной версии документа, эти бренды остались в перечне. Кроме того, в нем по-прежнему значатся товары таких производителей, как Apple, Samsung, Intel, Gigabyte, BenQ, ARM и др.

Гендиректор АНО ВТ Светлана Легостаева сообщила "Ведомостям", что организация по-прежнему поддерживает идею сокращения иностранной вычислительной техники, поставляемой по параллельному импорту. Но АНО предлагает пересмотреть механизм и считает более эффективным не сокращать число брендов, а ограничить поставки конкретных видов иностранной техники, добавила она. По мнению участников АНО ВТ, целесообразно было бы ограничить параллельныйнизкопроизводительных однопроцессорных и двухпроцессорных серверов, а также серверов хранения данных, продолжила Легостаева.

Часть опрошенных "Ведомостями" экспертов поддерживают решение Минпромторга оставить в перечне зарубежных производителей, считая, что российская техника в данный момент не способна полностью удовлетворить потребности рынка.