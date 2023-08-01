ЦБ: во 2-м квартале рост ВВП РФ составил 4,8%, в 3-м составит 3,6%, в 4-м - 1,5%

1 августа. FINMARKET.RU - Во 2-м квартале т.г. ростсоставил, по расчетам, 4,8% в годовом выражении, соответствующаясодержится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

В 1-м квартале 2023 года, по данным Росстата, ВВП РФ снизился на 1,8% в годовом выражении.

В 3-м квартале 2023 года ЦБ ожидает рост на 3,6% в годовом выражении, в 4-м квартале - рост на 1,5%.

Банк России 21 июля улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году до роста в интервале 1,5-2,5% вместо роста 0,5-2,0% в апрельской версии.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2023 году составляет 1,2%, но глава министерства Максим Решетников отмечал, что показатель увеличится выше этой оценки. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже заявили, что ожидают роста российской экономики в 2023 году выше 2%.

"ВВП в 1-м квартале 2023 г. в годовом выражении сократился меньше, чем оценивал Банк России. Почти все компоненты по использованию превысили ожидания, наиболее существенно - изменение запасов материальных оборотных средств и потребление государственного управления, темпы прироста которого оказались рекордными. Потребление домашних хозяйств также сложилось выше ожиданий, заложенных в прогноз. В части производственной активности наблюдался заметный рост добавленной стоимости в строительстве и недвижимости, транспортировке и хранении, финансовой деятельности и сельском хозяйстве. При этом наибольший отрицательный вклад внесли торговля и добыча", - описывают в ЦБ причины повышения прогноза на 2023 год.

"Выпуск в большинстве секторов экономики, ориентированных на внутренний спрос, уже достиг докризисных уровней или превысил их. Во 2-м квартале 2023 г. рост потребительской активности продолжился, положительная динамика зафиксирована во всех крупных категориях. Деловая активность также продолжила расти как в базовых отраслях, так и в сфере услуг. Уровень безработицы в мае опустился на новый исторический минимум, число вакансий продолжает расти. Индикаторы инвестиционной активности указывают на продолжение роста вложений в основной капитал", - говорится в докладе о ДКП.

"Согласно базовому прогнозу Банка России, темпы прироста ВВП в 2023 г. составят 1,5-2,5%. При этом фаза восстановительного роста экономики в целом завершается - по итогам 2023 г. экономика вернется на уровень 2021 г. или даже несколько превысит его. Как следствие, в 2024-2025 гг. темпы роста будут более умеренными", - поясняют в ЦБ причины, по которым ожидают некоторого замедления роста ВВП в 2024-2025 годах по сравнению с 2023 годом.

ЦБ 21 июля сохранил прогноз по росту ВВП РФ на 2024 год в интервале 0,5-2,5%, на 2025 год ухудшил до роста в интервале 1,0-2,0% с 1,5-2,5% в апрельской версии, в 2026 году ожидает рост в интервале 1,5-2,5%.