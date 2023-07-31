Число несовершеннолетних самозанятых в РФ приблизилось к 100 тыс.

31 июля. FINMARKET.RU - К 1 июля 2023 года число несовершеннолетних самозанятых в России выросло на 20%, с 78 до 95 тыс., следует из ответа ФНС на запрос Агентства стратегических инициатив (АСИ), с которым ознакомились "Известия" . В июле 2021-го таких было 41 тыс. Для сравнения: работающих на себя в возрасте 18–24 лет насчитывается 1,48 млн, 25–29 — 1,09 млн, а 30–35 лет — 1,58 млн.

Всего с начала действия специального режима для этой категории (то есть с 2019 года) молодые люди заплатили налогов на 55,8 млн рублей.

Лидерами по числу самозанятых младше 18 лет стали Москва (20 тыс. человек, рост в 1,5 раза), Санкт-Петербург (7,7 тыс.), Московская (7,3 тыс.) и Свердловская области (4,7 тыс.). В статистику ФНС вошли и данные о новых регионах.

"Увеличение количества самозанятых в возрасте 14–17 лет показывает постоянный рост интереса к предпринимательству среди молодых людей. Возможность работать на себя — значимый вклад несовершеннолетних в социально-экономическое развитие регионов", — считает руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно.

Всего в России в качестве самозанятых зарегистрировано 7,8 млн человек (по состоянию на июнь), в январе этот показатель был 6,7 млн. Лидеры среди сфер — ремонт, авто, IT и красота.

Число самозанятых несовершеннолетних россиян стабильно растет, что свидетельствует о развитии этого института, сообщили "Известиям" в пресс-службе ФНС. "Для многих граждан открытие своего дела представляется сложным из-за наличия расходов, отчетности, а также обязанности уплаты страховых взносов. Кроме того, современнаяпривыкла активно использовать онлайн-сервисы и мобильные приложения, погружена в цифровые технологии, добавили в ФНС.

Впрочем, по сравнению с предыдущим годом темпы прироста работающих на себя россиян до 18 лет сократились, отмечают эксперты,