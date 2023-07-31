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31 июля 2023 года 09:05
Рынок кибербезопасности РФ будет расти в среднем на 24%
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Антон Новодережкин/ТАСС
31 июля. FINMARKET.RU - Объем российского рынка кибербезопасности в ближайшие несколько лет будет расти в среднем на 24% в год и к 2027 году составит 559 млрд руб., полагают в Центре стратегических разработок (ЦСР), пишет "Коммерсант". В 2022 году рынок в целом (продукты и услуги) в РФ увеличился только на 4%, до 193,3 млрд руб. (мировой рынок кибербезопасности вырос на 11%). При этом соотношение поставок средств защиты и услуг в 2022 году существенно не изменилось. Доля услуг составила 26% (27% по итогам 2021 года) всего объема рынка, а средств защиты информации — 74% (73% по итогам 2021 года). Положение российских поставщиков в 2022 году ожидаемо усилилось, они заняли 70% рынка (в 2021 году — 61%). По мнению аналитиков ЦСР, присутствие на рынке иностранных решений, несмотря на уход большинства западных поставщиков, будет поддерживаться «экспансией компаний из дружественных стран, особенно Китая». С учетом этого доля зарубежных вендоров к 2027 году может составить 5–8%. Весной участники рынка IT-интеграции также отмечали рост спроса на китайские решения для кибербезопасности.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, кибербезопасность
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