Минтруд примет меры по борьбе с дефицитом на рынке труда

31 июля. FINMARKET.RU - Для снижения напряженности на рынке трудапринимает ряд мер, среди которых переобучение сотрудников для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), размещение вакансий на государственном портале "Работа в России" и субсидирование найма безработных, следует из письма замминистра труда Елены Мухтияровой членам Российской трехсторонней комиссии. Документ есть у "Ведомостей" . Кроме того, государство софинансирует работодателям переезд квалифицированных сотрудников в другие регионы, но эта мера, по данным министерства, не пользуется спросом - 98 274 человека получили предложение переехать для трудоустройства, но согласились рассмотреть его только 112, а релоцировались лишь 19 граждан. Всего на начало лета центры занятости населения выдали 47 035 направлений на работу, по которым получили должность 17 182 гражданина. В мае 2023 г. численность рабочей силы в стране составляла 75,8 млн человек, из них безработные - 2,4 млн, следует из данных Росстата. Уровень безработицы снизился до рекордно низкого значения в 3,2%. Власти и эксперты сходятся на том, что отечественныйсегодня находится в ситуации кадрового голода. На этом фоне рекордно увеличиваются реальные зарплаты - в апреле их рост превысил 10% год к году.

"Сегодня большой дефицит наблюдается в обрабатывающей промышленности, большой дефицит в инженерных кадрах", - заявил 6 июля министр труда Антон Котяков. Глава регулятора Эльвира Набиуллина одной из причин повышения ставки в июле назвала рекордно низкую безработицу и исторически высокую загрузку мощностей - это указывает на то, что дальнейший рост производства ограничен. По словам председателя ЦБ, этому также способствует дефицит на рынке труда. По данным мониторинга Центробанка, около 75% компаний в машиностроении заявили о нехватке персонала.

Сейчас на правительственном портале "Работа России" представлено порядка 1,8 млн предложений для соискателей, каждая третья вакансия - в промышленно-производственном секторе, сообщил "Ведомостям" представитель Минтруда.

Кроме того, 38 000 человек уже завершили обучение "по востребованным на локальных рынках труда профессиям", еще 91 000 проходят переквалификацию сейчас. Всего программа должна охватить 140 000 граждан, отметили в министерстве.

Для субсидирования найма безработных направили заявки 19 000 работодателей, по этой схеме уже трудоустроено 30 000 сотрудников. Планируется, что всего их будет 53 000, уточнил представитель.

Еще одна мера - направление на общественные и временные работы безработных и тех, кто находится под угрозой увольнения. По данным Минтруда, к ним уже приступили 77 000 россиян (при лимите программы в 159 000 человек).