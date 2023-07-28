.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Треть россиян стали чаще покупать ювелирные украшения
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

28 июля 2023 года 11:15

Треть россиян стали чаще покупать ювелирные украшения

 0
Владимир Смирнов/ТАСС
Владимир Смирнов/ТАСС
28 июля. FINMARKET.RU - Россияне не отказываются от покупки ювелирных украшений, несмотря на рост цен, следует из исследования "Тинькофф Кредит Брокера". Так, чек вырос примерно на 15%.Более трети опрошенных (39%) отмечают, что в 2023 году по сравнению с прошлым годом не поменяли частоту покупок, а 36% респондентов даже стали чаще приобретать ювелирку, пишут "Известия".

Лишь каждый пятый отметил, что стал приобретать такие товары реже. В качестве основных причин опрошенные называют удорожание (45%) и изменение приоритетов в пользу более практичных подарков (42%).

Скачок розничных цен на украшения наблюдался весной 2022 года на фоне резкого изменения курса доллара и котировок на золото, после этого стоимость постепенно начала снижаться, сказано в исследовании. В декабре среднерыночные розничные цены на ювелирные изделия были на 14,2% выше, чем в декабре 2021 г..

В исследовании также отмечается, что чаще всего ювелирку покупают в подарок. В основном это делали мужчины (79% против 39% женщин). Подавляющее большинство россиян (78%) предпочитают покупать ювелирные изделия в офлайн-магазинах.

Игроки рынка отмечают, что отрасль восстанавливается после падения в прошлом году на фоне восстановления доходов россиян.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    Россияне,  украшения,  покупки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.