Треть россиян стали чаще покупать ювелирные украшения

28 июля. FINMARKET.RU -не отказываются отювелирных украшений, несмотря на рост цен, следует из исследования "Тинькофф Кредит Брокера". Так, чек вырос примерно на 15%.Более трети опрошенных (39%) отмечают, что в 2023 году по сравнению с прошлым годом не поменяли частоту покупок, а 36% респондентов даже стали чаще приобретать ювелирку, пишут "Известия"

Лишь каждый пятый отметил, что стал приобретать такие товары реже. В качестве основных причин опрошенные называют удорожание (45%) и изменение приоритетов в пользу более практичных подарков (42%).

Скачок розничных цен нанаблюдался весной 2022 года на фоне резкого изменения курса доллара и котировок на золото, после этого стоимость постепенно начала снижаться, сказано в исследовании. В декабре среднерыночные розничные цены на ювелирные изделия были на 14,2% выше, чем в декабре 2021 г..

В исследовании также отмечается, что чаще всего ювелирку покупают в подарок. В основном это делали мужчины (79% против 39% женщин). Подавляющее большинство россиян (78%) предпочитают покупать ювелирные изделия в офлайн-магазинах.

Игроки рынка отмечают, что отрасль восстанавливается после падения в прошлом году на фоне восстановления доходов россиян.