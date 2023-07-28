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28 июля 2023 года 09:25

В РФ эксперимент по контролю за безопасностью товаров начнется 1 августа

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Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
28 июля. FINMARKET.RU - Минпромторг подготовил проект постановления правительства о проведении на всей территории РФ эксперимента по контролю за безопасностью товаров на базе государственной информсистемы мониторинга за маркируемыми товарами (система маркировки "Честный знак").

Эксперимент запланирован на срок с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года и распространится на производителей бутилированной воды, обуви, парфюмерии и шин, пишет "Коммерсант".

В 2021 году Минпромторг, Росаккредитация и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подписали соглашение о взаимообмене сведениями о товарах, обращающихся на российском рынке. Сейчас данные о разрешительных документах на маркируемые товары доступны участниками оборота товаров и контролерам во всей товаропроводящей цепи. Однако выяснилось, что наличие таких документов не подтверждает безопасность продукции.

По замыслу Минпромторга, эксперимент должен создать механизмы проверки корректности отнесения разрешительных документов к конкретному экземпляру товара и сверки объемов продукции, вводимой в оборот.


Опубликовано Финмаркет
 
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