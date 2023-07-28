Россияне стали выбирать более дорогие продукты

28 июля. FINMARKET.RU - Россияне стали переходить наболее дорогих собственных торговых марок сетей (СТМ) - среднего и премиального ценового сегмента. Это выяснили эксперты NielsenIQ, пишут "Известия"

Так, максимальный темп роста продаж зафиксирован по мясу, колбасам, твердым, мягким и плавленым сырам, пастеризованном молоке, пиве, воде и печенье. То есть в 8 из 14 категорий в рознице они самые крупные по обороту продаж. В целом на такие СТМ приходится до 50% продуктовой торговли.

Например, в самой крупной категории СТМ - "сыром мясе" - продажи премиум-продукции увеличились на 6,3%, в среднем сегменте - на 11,4%, но упали в экономе на 2,3%. В категории "колбасы" спрос премиум вырос на 30%, эконома - только на 2%, в твердых сырах - на 53% и почти на 5% соответственно. Продажи СТМ среднего уровня в категории "вода" выросли на 36%, эконома - упали почти на 1%.

С уходом с российского рынка ряда зарубежных брендов роль СТМ получила новое прочтение и начался процесс замещения товаров из среднего и высокого ценовых сегментов продукцией под марками сетей, которая теперь успешно конкурирует с брендами из премиальных ниш, отметил директор по работе с ритейлом Nielsen Константин Локтев.

С каждым годом линейка СТМ федеральных сетей расширяется, в том числе за счет продукции среднего и премиального уровня: такие товары востребованы у потребителей за счет высокого качества и более доступной цены, сказали "Известиям" в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Покупатели в поисках оптимального предложения готовы переходить от товаров известных брендов к качественным частным маркам. Такое поведение вполне укладывается в логику тренда осознанного потребления и рационального шопинга", - добавили там.

Покупатели всё больше осознают оптимальность выбора СТМ с точки зрения соотношения цены и качества, согласен президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Если в первые годы появления на рынке собственных торговых марок сетей потребители предпочитали бюджетный сегмент, то сегодня ценовая доступность перестала быть основным критерием и определяющими остаются именно оба этих фактора, подчеркнул эксперт.