Российские НПЗ нарастили объемы переработки нефти

28 июля. FINMARKET.RU - В 1-м полугодии т.г. российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) нарастили объемы переработки нефти на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. до 138,5 млн т. Об этом "Ведомостям" сообщили два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.

Увеличение производства нефтепродуктов происходило параллельно росту оптовых цен на моторное топливо, что вызвало беспокойство у профильных ведомств. Подъем биржевых котировок на бензин и дизтопливо начался в апреле 2023 г. вслед за сезоном ремонтов на НПЗ и продолжался вплоть до второй половины июля. Рост оптовых цен на топливо в последние недели заметен и в рознице.

нефти на российских НПЗ в июне также увеличилась, но незначительно, утверждают собеседники "Ведомостей", знакомые со статистикой Минэнерго. Она выросла лишь на 0,4% по сравнению с июнем 2022 г. и на 0,2% в сравнении с маем 2023 г., составив почти 22,4 млн т. Этот рост обеспечивают НПЗ крупных нефтяных компаний, а небольшие и средние НПЗ снижали переработку.

Как считает руководитель нефтегазовой практики в области стратегического и операционного консалтинга Kept Максим Малков, российские нефтяники нарастили переработку для увеличения поставок топлива за границу на фоне роста экспортных цен. Спрос на российское топливо вырос в Китае, Индии, Турции и других странах, уточнила управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова.

Также нефтяники увеличивают экспорт из-за сокращения демпфера и, следовательно, снижения прибыли на внутреннем рынке, добавляет Малков. Он также указывает на сезонный рост спроса на топливо в период отпусков и окончание ремонтов на НПЗ. По мнению Крыловой, следует учитывать и низкую базу апреля-мая 2022 г., когда иностранные трейдеры отказывались от российских нефтепродуктов, что привело к снижению переработки.

Крылова ожидает, что во 2-м полугодии 2023 г. объемы переработки на НПЗ снизятся в связи с планами России сократить экспорт и добычу нефти. Так, по итогам года нефтепереработка может составить 260-265 млн т. Объем нефтепереработки в России в 2022 г. составил 272 млн т (-3% к предыдущему году). Таким образом, по прогнозу Крыловой, в 2023 г. снижение может составить 2,6-4,4%.

Малков возражает: по его мнению, нефтепереработка в России будет расти, но из-за более скромных прогнозов роста экономики Китая и рецессии в других странах увеличение "не будет существенным". Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов также прогнозирует рост нефтепереработки в 2023 г. "не менее чем на 2%".