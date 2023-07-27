При строительстве дорог граждане смогут договариваться о сохранении своих домов

27 июля. FINMARKET.RU - Граждане получат возможность официально договариваться о сохранении своих жилищ, которым выпала судьба оказаться на пути крупных строек: дорог, трубопроводов и т.п. Соответствующий законопроект Госдума готовит ко второму чтению, пишет "Российская газета" . Поправки в Земельный кодекс предложило внести правительство России.

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, проектом регулируются отношения, возникающие в связи с установлением зон с особыми условиями использования территорий. "К таким зонам относятся, например, придорожные полосы автомобильных дорог, охранная зона железных дорог, охранная зона линий связи, - говорит он. - В границах таких зон нельзя строить, жить, заниматься хозяйственной деятельностью и тому подобное". Он подчеркнул, что законопроект совершенствует правовые процедуры, и в первую очередь повышает защиту прав граждан.

В свою очередь, разработчики проекта обращают внимание, что предлагаемые нормы вводятся в том числе "для минимизации случаев сноса объектов капитального строительства и споров о законности их постройки". Проще говоря, планируется не разрушать построенное, а как-то обходить и защищать. Для этого потребуются какие-то инженерные решения. Закон будет допускать такую возможность в принципе. Как пояснил вице-президент Гильдии российских адвокатов Никита Филиппов, соглашение будет заключаться, с одной стороны, владельцами земельных участков, с другой - компаниями и лицами, в чьих интересах строится объект.

По его словам, право заключать соглашения будет действовать не только при строительстве дорог и газопроводов. Предлагаемые нормы распространяются на охранные зоны железных дорог, объектов электроэнергетики, трубопроводов, военных объектов, объектов культурного наследия и других зон, перечисленных в Земельном кодексе.

Не подпадут под действие правила "сносить нельзя, договориться" санитарно-защитные зоны, зоны наблюдения, зоны безопасности с особым правовым режимом, охранные зоны объектов инфраструктуры метрополитена.

Также адвокат отметил, что нормы, предусматривающие возможность заключения соглашения, не содержат каких-то особых правил. Лишь определяется, что расходы на те решения, позволяющие обеспечить безопасность как строящихся объектов, так и объектов, попадающих в зону с особыми условиями использования территории, могут быть возложены как на тех, кто строит, так и на тех, кто живет. Или платить будут обе стороны пополам.

Иными словами, у людей будет широкое пространство для маневра. Все - обсуждаемо.