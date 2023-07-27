Минтруд прогнозирует приток трудовых мигрантов к 2030 году

27 июля. FINMARKET.RU - Число трудовых мигрантов в России к 2030 г. составит 3,5 млн человек, это на 400 000 человек больше, чем в 2022 г., сообщил "Ведомостям" представитель Минтруда со ссылкой на данные подведомственного Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда (ВНИИ труда). Согласно этому прогнозу, через семь лет доля иностранцев в отечественных компаниях вырастет с 4,2% в прошлом году до 4,7% от всех занятых. В целом же рабочая сила должна вырасти с 72 млн человек на конец 2022 г. до 74,4 млн к 2030 г.

Спрос на иностранных работников в основном сосредоточен в области ритейла, перевозок, сервиса и строительства, уточнили в Минтруде. При этом в торговле, транспортировке и сфере услуг речь идет о потребности в линейных кадрах – упаковщиках, грузчиках, уборщиках помещений, курьерах, а в строительстве спрос есть и на квалифицированные кадры, добавили в ведомстве.

За I квартал 2023 г. (последние доступные данные) с целью работы в Россию въехало 1,3 млн иностранцев, свидетельствует статистика ФСБ, которая опубликована в Единой межведомственной информационно-статистической системе (платформу курирует Росстат). Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, – тогда трудиться в страну прибыл 841 501 гражданин других государств.

При анализе данных ВНИИ труда необходимо учитывать, что прирост численности иностранных работников произойдет в том случае, если не будет предпринято "дополнительных усилий по росту уровня занятости в различных возрастных когортах и не произойдет роста производительности труда", добавил представитель Минтруда. Сегодня "министерство сосредоточено на том, чтобы максимально содействовать вовлечению в занятость", напомнил собеседник.

Ведомство также прогнозирует существенный рост доли занятых граждан в промышленности, где сейчас сосредоточено высокое зарплатное предложение. В обрабатывающем производстве до конца 2030 г. дополнительно порядка 560 000 рабочих мест, требующих высокой квалификации, займут россияне, сказал представитель ведомства. Более 420 000 отечественных сотрудников прибавится в IT-секторе, порядка 350 000 – в социальной сфере, отметил представитель Минтруда, добавляя, что положительную динамику покажет также индустрия гостеприимства.