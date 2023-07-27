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27 июля 2023 года 09:03
Спрос россиян на недвижимость в Египте вырос вдвое
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EPA\ТАСС
27 июля. FINMARKET.RU - Несмотря на общее сокращение инвестиций россиян в зарубежную недвижимость, на некоторых рынках отмечается прирост спроса. Так, растет интерес к объектам в Египте за счет невысоких цен и иммиграционных программ, пишет "Коммерсант". За первую половину 2023 года спрос россиян на покупку недвижимости в Египте вырос в два раза год к году, что позволило стране впервые войти в топ-10 самых востребованных направлений для таких инвестиций, подсчитали в Prian.ru. По оценкам аналитиков, в этом году россияне могут купить в Египте до 2–3 тыс. объектов недвижимости. В Tranio говорят о росте числа заявок на Египет на 33% за год. Партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева связывает увеличение интереса с растущей популярностью недвижимости на Ближнем Востоке в целом. Интерес к Египту растет в условиях общего снижения инвестиций в зарубежную недвижимость. По данным Prian.ru, совокупный объем спроса в первом полугодии сократился в 1,7 раза год к году. В Tranio оценивают спад в 15%. Новые направления инвестиций в зарубежную недвижимость сменяют более привычные. Согласно Prian.ru, впервые за несколько лет в числе наиболее востребованных направлений в первом полугодии не оказалось Финляндии.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, Египет, недвижимость
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