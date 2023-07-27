ЦБ считает преждевременным очередное расширение тарифного коридора ОСАГО

27 июля. FINMARKET.RU - Банк России считает "нежелательным и преждевременным" очередное движение по тарифному коридорув нынешних условиях, заявил в интервью "Ведомостям" зампредФилипп Габуния. Осенью прошлого года на фоне резкого роста цен на запчасти ЦБ расширил границы базового тарифа для большинства категорий автовладельцев на 26% в обе стороны - для легковых автомобилей диапазон цен составил 1646-7535 руб.

До 2022 г. расширение тарифного коридора практически не приводило к сильному росту средней цены полиса, отметил Габуния. Но картина изменилась в 2022 г., когда запчасти выросли в среднем на 30%, а по некоторым позициям в несколько раз. "В этом случае расширение тарифного коридора исключило необходимость существенно повышать цену ОСАГО сразу для всех страхователей", - объяснил Габуния. В итоге средняя стоимость полиса за прошлый год выросла на 21% с 5599 до 6793 руб., следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

На инициативу использовать б/у автозапчасти при ремонте машин ЦБ смотрит с осторожностью. Проблема, по словам Габунии, в том, что законодательство не разграничивает хорошую подержанную запчасть и плохую: регулятор не нашел аналогов сертификации таких запчастей в России.

Комментируя идею отпустить государственное регулирование тарифов ОСАГО, он отметил, что у регулятора этот вопрос не стоит в среднесрочной перспективе. "Мы должны все-таки держать некий потолок, чтобы не допустить бесконтрольного роста цены ОСАГО", - подчеркнул Габуния. Пока, считает ЦБ, система сбалансирована: регулятор получил хороший эффект от введения и расширения тарифного коридора в виде обострения конкуренции за хорошего клиента между страховщиками.

Оценить эффект от последнего изменения коридора возможно минимум через год - тогда и нужно рассматривать вопрос о расширении, считает представитель ВСК. В "Росгосстрахе" считают необходимым расширить диапазон "вверх", говорит директор по управлению портфелем ОСАГО Юрий Стрекалов: это снимет нагрузку с наименее аварийных водителей и распределит ее на рисковых.