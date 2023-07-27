В Думе предложили повысить экспортную пошлину на нефть

27 июля. FINMARKET.RU - В Госдуме предложили меры сдерживания цен на топливо в России. Глава партии "Справедливая- За правду" Сергей Миронов совместно с депутатом Валерием Гартунгом в письме председателю правительства Михаилу Мишустину предложил отказаться от налогового маневра (постепенной отмены экспортной пошлины напри соизмеримом повышении налога на добычу полезных ископаемых) и повысить экспортную пошлину. С документом от 25 июля ознакомились "Известия"

По мнению Миронова, это позволит снизить доходность поставок нефти за рубеж и увеличит объемы для переработки внутри страны, повысит объемы производства моторного топлива и его реализации на внутреннем рынке. Меры приведут к прекращению выплат из госбюджета по демпфирующему механизму и остановят рост цен на топливо в России, говорится в письме.

24 июля цены на бензин АИ-92 и АИ-95 установили очередные рекорды, следует из данных торгов на СПбМТСБ.

При этом в Минэнерго 28 июня заявляли, что рост цен на бензин пришелся на май-июнь - период проведения первой волны плановых ремонтов НПЗ. "Сейчас ремонты завершаются, поэтому постепенно стабилизируется производство бензина", - отметили тогда в ведомстве.

О том, что предложение бензинов на внутреннем рынке снижается, сообщил в письме от 24 июля Михаилу Мишустину и Российский топливный союз (РТС). Причины не только в остановках НПЗ на плановые ремонты, на ситуацию влияет и наращивание поставок бензинов за рубеж из-за выгодной экспортной альтернативы, указали в организации. РТС, ссылаясь на данные ЦДУ ТЭК, сообщил, что экспорт бензинов К5 с начала 2023-го на данный момент увеличился на 41,5% (на 840 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле текущего года отмечен рост экспорта на 45,5 тыс. т, или на 55,3% год к году.

В ФАС "Известиям" сказали, что служба уже приняла ряд мер по стабилизации стоимости нефтепродуктов, в том числе направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продаж сырья на бирже.