В июне промпроизводство в РФ выросло на 6,5%

Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 6,5%, после 7,1% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 6%. В 1-м полугодии промпроизводство увеличилось на 2,6%

26 июля. FINMARKET.RU - В июне 2023 года промышленное производство в РФ выросло на 6,5% по сравнению с июнем 2022 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В мае рост показателя составлял 7,1%, в апреле - 5,2%, в марте - 1,2%, в феврале снижение промпроизводства составляло 1,7%, в январе - 2,4%. Рост промпроизводства, в частности, зафиксирован на фоне низкой базы июня 2022 года.

В 1-м полугодии повышение показателя составило 2,6%.

По сравнению с маемв июне увеличилось на 1,5%.

С исключением сезонного и календарного факторов в июне 2023 года, по оценке Росстата, промышленность не изменилась по сравнению с маем после повышения на 0,7% месяцем ранее.

Данные по промышленности за май 2023 года оказались лучше прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, предусматривал повышение промпроизводства на 6,0% в годовом выражении.

В 2023 году экономисты рассчитывают на подъем промпроизводства на 2,9% (месяц назад ожидали рост на 1,7%) после спада на 0,6% в 2022 году. Прогноз Минэкономразвития (от апреля) более консервативный - рост промпроизводства на 0,2% в 2023 году.

Основным драйвером роста по-прежнему остается увеличение объемов выпуска продукции в обрабатывающих производствах (рост к июню 2022 года - на 13,1%, к маю 2023 года - на 5,5%), отмечает Росстат

Рост индекса производства к июню 2022 года также продемонстрировали энергетический сектор и отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, на 1,8% и на 3,0% соответственно.

Однако по сравнению с маем 2023 года индекс производства в электро- и теплоэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, снизился на 10,7% и на 0,1% соответственно.

В сырьевом секторе объемы добычи снизились как к июню 2022 года - на 1,7%, так и к маю 2023 года - на 1,9%.

- выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - (+71,6%);

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (+51,7%);

- производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - (+45,8%);

- изготовление мебели - (+34,3%);

- производство электрического оборудования - (+32,1%);

- производство табачных изделий - (+26,3%);

- выпуск прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (+26,1%);

- производство кожи и изделий из кожи - (+17,6%);

- выпуск резиновых и пластмассовых изделий - (+15,7%);

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, - горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.) - (+15,1%).

- добыча прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок, - (-14,8%);

- полиграфическая деятельность и копирование носителей информации - (-8,7%);

- производство напитков - (-1,0%);

- производство бумаги и бумажных изделий - (-0,5%).

Выпуск продуктов питания в июне 2023 года вырос на 5,4% по сравнению с июнем 2022 года, но сократился по сравнению с маем 2023 года на 0,4%. В целом за 1-м полугодие 2023 года производство продовольственных товаров увеличилось на 5,3% по сравнению с январем-июнем 2022 года.

Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в июне 2023 года произведено 296,5 тыс. т, что на 6,4% больше, чем в июне 2022 года, но на 2,8% меньше, чем в мае 2023 года. Производство за январь-июнь выросло, составив 1,8 млн т.

Рыбного свежего или охлажденного филе в июне 2023 года выпущено 638,4 т, что на 1,1% больше, чем в июне 2022 года, но на 27,2% меньше, чем в мае 2023 года. За I полугодие 2023 года выпуск рыбного филе сократился на 2,0% по сравнению с январем-июнем 2022 года, составив 3,2 тыс. т.

В июне 2023 года произведено 465,7 тыс. т молока, что на 2,2% больше, чем в июне 2022 года, но на 3,7% меньше, чем в мае 2023 года. За январь-июнь 2023 года производство молока снизилось на 1,4% по сравнению с январем-июнем 2022 года, составив 2,8 млн т.

Розлив минеральной природной воды и воды питьевой составил 1,9 млрд полулитров. Это больше, чем в июне 2022 года и в мае 2023 года, на 16,8% и на 2,7% соответственно. Пива произведено 79,9 млн декалитров, что на 9,0% и 1,5% меньше показателей июня 2022 года и мая 2023 года.

По данным Росалкогольрегулирования, производство водки в июне 2023 года снизилось на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 6,1 млн декалитров. Производство вин снизилось на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 2,6 млн декалитров), игристых вин и шампанских - на 19,3% до 755,6 тыс. декалитров.

Выпуск легковых автомобилей в июне составил 42 тыс. шт., что в 3,1 раза больше, чем в июне 2022 года, но на 0,6% меньше показателей мая 2023 года. За 1-е полугодие выпущено 197 тыс. легковых автомобилей, что на 29,9% меньше, чем в январе-июне 2022 года.

Грузовых автотранспортных средств собрано 14,3 тыс. шт., что на 37,8% больше, чем в июне 2022 года, и на 9,4% больше, чем в мае 2023 года. За январь-июнь изготовлено 75 тыс. грузовых автотранспортных средств, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Грузовых автомобилей с дизельным двигателем выпущено 3,7 тыс. шт., что на 45,5% больше, чем в июне 2022 года, но на 1,1% меньше, чем в мае 2023 года. За 1-е полугодие выпуск вырос на 4,1% - до 19,1 тыс.