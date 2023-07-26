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26 июля 2023 года 10:02
Ценовая ситуация на рынке круп стабильна - Минсельхоз
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Сергей Булкин/TACC
26 июля. FINMARKET.RU - РФ в этом году увеличит сбор крупяных культур, прежде всего гречихи и риса, сообщает Минсельхоз. "В текущем году площадь под такими социально значимыми культурами, как рис и гречиха, запланирована больше прошлогодней. Урожай риса ожидается на уровне порядка 1 млн тонн, что выше уровня прошлого года (927 тыс. тонн). Производство гречихи также может превысить прошлогодний уровень (1,22 млн тонн) и в полном объеме обеспечит загрузку предприятий переработки", - говорится в сообщении ведомства. Как подчеркивает Минсельхоз, ценовая ситуация на рынке круп стабильна. На 19 июля средняя цена производителей на рис за предшествующий этой дате месяц снизилась на 3,1%, по сравнению с прошлым годом - на 0,1%. Цена на гречневую крупу на 43% ниже, чем годом ранее. Минсельхоз напомнил, что на рассмотрение правительства направил проект постановления о введении временного запрета на вывоз за рубеж риса и рисовой крупы. "Ограничения помогут исключить риски дефицита, загрузить предприятия переработки и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей", - говорится в сообщении. РФ запретила экспорт риса 1 июля 2022 года. Это ограничение действовало по 31 декабря 2022 года, затем было продлено до 30 июня 2023 года. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) , оптовые цены на гречневую крупу в июле начали расти после снижения с апреля 2022 года с 93 тыс. рублей до 41 тыс. рублей за тонну. По прогнозам, к сентябрю оптовая стоимость крупы может достичь 45 тыс. рублей за тонну и даже превысить этот показатель, что связано с окончанием крупяного сезона, девальвацией рубля и рекордным экспортом.
Опубликовано Финмаркет
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