Ценовая ситуация на рынке круп стабильна - Минсельхоз

26 июля. FINMARKET.RU -в этом году увеличит сбор крупяных культур, прежде всего гречихи и риса, сообщает Минсельхоз.

"В текущем году площадь под такими социально значимыми культурами, как рис и гречиха, запланирована больше прошлогодней. Урожай риса ожидается на уровне порядка 1 млн тонн, что выше уровня прошлого года (927 тыс. тонн). Производство гречихи также может превысить прошлогодний уровень (1,22 млн тонн) и в полном объеме обеспечит загрузку предприятий переработки", - говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркивает Минсельхоз, ценовая ситуация на рынке круп стабильна. На 19 июля средняя цена производителей на рис за предшествующий этой дате месяц снизилась на 3,1%, по сравнению с прошлым годом - на 0,1%. Цена на гречневую крупу на 43% ниже, чем годом ранее.

Минсельхоз напомнил, что на рассмотрение правительства направил проект постановления о введении временного запрета на вывоз за рубеж риса и рисовой. "Ограничения помогут исключить риски дефицита, загрузить предприятия переработки и обеспечить стабильныена готовую продукцию для потребителей", - говорится в сообщении.

РФ запретила экспорт риса 1 июля 2022 года. Это ограничение действовало по 31 декабря 2022 года, затем было продлено до 30 июня 2023 года.