Деятельность коллекторов предлагают запретить

26 июля. FINMARKET.RU - В России могут запретить деятельность коллекторских агентств. Такой законопроект, разработанный депутатами от ЛДПР, направлен на заключение в правительство пишут "Известия". В нем также содержится запрет для банков продавать долги своих клиентов третьим лицам, то есть тем же коллекторам. Однако, по мнению ряда экспертов, стоит не запрещать работу "выбивальщиков долгов", а усилить контроль за ними. Еще одна группа парламентариев обратилась в ЦБ с жалобами на то, чтонередко пытаются повторно взыскивать уже выплаченные кредиты. От Центробанка требуют внедрить алгоритм, который исключит такие случаи.

Более половины населения страны выплачивает от одного до трех кредитов, из них свыше 30% тратят на обслуживание долга большую часть своих ежемесячных доходов, говорится в пояснительной записке к законопроекту, на который ссыылается газета. Не менее 8,6 млн граждан России являются неплательщиками, следует из документа. Там же приводятся данные о том, что в стране официально зарегистрированы 520 коллекторских агентств.

Несмотря на то что в 2016 году был принят закон, запрещающий шантаж, личные угрозы и использование автодозвона, депутаты продолжают получать массовые жалобы граждан на коллекторов, в том числе на психологическое давление с их стороны, говорится в пояснительной записке.

"Кредитные организации могут самостоятельно заниматься взысканием просроченной задолженности по кредитному договору, оставаясь в рамках правового поля", — уверены авторы законопроекта.

Законопроект поступил в аппарат правительства РФ, сообщили "Известиям" в пресс-службе кабмина.

Зачастую коллекторы пытаются взыскать с граждан задолженность повторно, говорится в обращении руководителя фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова и депутата Александра Аксененко в Центробанк.

Парламентарии предлагают ЦБ "сформировать алгоритм, который позволит исключить возможность повторного взыскания третьими лицами долгов с граждан по кредитным договорам и договорам займа". В пресс-службе Банка России "Известиям" сообщили, что письмо получено и будет рассмотрено "в установленном порядке".

Как отметил депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Сергей Колунов, право банка продавать задолженности прописано в статье 44 ГПК РФ.

"Инициатива по запрету продажи задолженности обезопасит граждан, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, от беспредела коллекторов, — считает он. — Были случаи, когда долг, например, в 1 млн, не получалось взыскать через законные механизмы, тогда его продавали коллекторам за 50 тыс. и взыскивали уже через насилие и шантаж".

Также в ассоциации отметили, что заявления о запрете деятельности по взысканию появляются регулярно.

Коллекторские агентства допускают множество нарушений, в том числе передают номера должников мошенникам, сказал юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

"Институт коллекторов пришел в Россию с Запада, но там многие проблемы уже проработаны, — отметил он. — За рубежом коллекторская деятельность представляет собой юридическую работу по возврату долгов: претензии, судебная работа, реструктуризация и санация долгов. В России же чаще используются не юридические, а другие способы, не всегда законные".

По мнению руководителя компании Itleaders Егора Клопенко, несогласованность действий между банками и коллекторами действительно есть, но в этом случае логичнее не запрещать деятельность коллекторов, а синхронизировать кредитные долги и усилить контроль в этой сфере.