Оплата в криптовалюте набирает популярность

26 июля. FINMARKET.RU - За первое полугодие распространение сервисов, принимающих оплату в криптовалюте, в России удвоилось, пишет "Коммерсант".

По словам экспертов, для организаций смысл криптопроцессинга заключается в низких комиссиях, быстрых трансакциях без необходимости конвертации и потери на кросс-курсах. Однако в расчетах через криптовалюту сохраняется и целый ряд рисков, предупредил сооснователь Berezka DAO и Weezi Роман Кауфман. Так, цифровые валюты имеют высокую волатильность. С начала года курс биткойна менялся в пределах $16-32 тыс., при этом в отдельные дни колебания курса могли достигать 10% и более.

Также, пишет "Ъ", существуют регулятивные риски, в частности, в России действует запрет на оплату товаров и услуг с помощью криптовалюты. Это может вызвать правовые и налоговые проблемы для компаний, принимающих криптовалюту. Важным вопросом остается безопасность криптовалютных платежей. Особенно, уточнил Кауфман, часто встречается "человеческая неосторожность, когда, перепутав один символ, можно отправить все свои деньги в неизвестном направлении навсегда".