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26 июля 2023 года 09:25
Оплата в криптовалюте набирает популярность
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Zuma\TASS
26 июля. FINMARKET.RU - За первое полугодие распространение сервисов, принимающих оплату в криптовалюте, в России удвоилось, пишет "Коммерсант". По словам экспертов, для организаций смысл криптопроцессинга заключается в низких комиссиях, быстрых трансакциях без необходимости конвертации и потери на кросс-курсах. Однако в расчетах через криптовалюту сохраняется и целый ряд рисков, предупредил сооснователь Berezka DAO и Weezi Роман Кауфман. Так, цифровые валюты имеют высокую волатильность. С начала года курс биткойна менялся в пределах $16-32 тыс., при этом в отдельные дни колебания курса могли достигать 10% и более. Также, пишет "Ъ", существуют регулятивные риски, в частности, в России действует запрет на оплату товаров и услуг с помощью криптовалюты. Это может вызвать правовые и налоговые проблемы для компаний, принимающих криптовалюту. Важным вопросом остается безопасность криптовалютных платежей. Особенно, уточнил Кауфман, часто встречается "человеческая неосторожность, когда, перепутав один символ, можно отправить все свои деньги в неизвестном направлении навсегда".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, криптовалюта, оплата
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АК-54 26.07.2023
С начала надо было национализировать ЦБ, а то с момента его образования только и слышно: .."затянуть пояса" и "отрицательный рост экономики"! Мне представляется что эта выдумка США (криптовалюта) - разновидность МММ, для упрощения вывода денег из России за рубеж! Короче говоря - как всегда от ЦБ хорошего не жди!!!
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