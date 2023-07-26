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26 июля 2023 года 09:08
Минфин намерен упростить открытие бизнеса
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26 июля. FINMARKET.RU - Эксперты поддерживают желание Минфина запустить эксперимент по предоставлению гражданам комплексного сервиса "Старт бизнеса онлайн", который должен существенно упростить создание организаций и индивидуальных предприятий, но опасаются повторения сложностей, аналогичных возникшим при недавнем переходе на механизм единого налогового счета, пишет "Коммерсант". Уже с 1 сентября предлагаемый пока в порядке эксперимента новый сервис позволит регистрировать бизнес в электронном виде, дистанционно открывать счет и получать электронную подпись всего за один день. Власти рассчитывают, что, помимо удобств для новых предпринимателей, новшество приведет к значительному увеличению числа пользователей действующей Единой биометрической системы. Эксперимент по предоставлению комплексного сервиса по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей может пройти с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2025 года. Такой проект постановления правительства, разработанный по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко, размещен на regulation.gov.ru.
Опубликовано Финмаркет
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