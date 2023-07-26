Ресторанный бизнес массово выходит из тени

26 июля. FINMARKET.RU - Минфин провел предварительный анализ эффективности льготы по обнулению НДС для общепита и зафиксировал обеление сектора. Выручка в компаниях – участницах пилотного проекта выросла на 55%, с 42,1 млрд в 1-м квартале 2022 г. (старт действия льготы) до 65,4 млрд руб. в 1-м квартале 2023 г., следует из материалов Минфина, на который ссылаются "Ведомости". По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. показатель вырос в 2,3 раза.

Среднеквартальная выручка за вычетом инфляции выросла в 1,5 раза, в то время как у налогоплательщиков, которые не применяют льготы, она осталась на уровне 2021 г., следует из материалов.

Льготный режим распространяется на 1318 компаний. Численность работников с начала 2022 г. возросла на четверть – со 109 257 до 136 634 человек, их среднемесячные зарплаты выросли на 23% – с 33 600 до 41 320 руб. В целом объем выплат сотрудникам общепита увеличился на 50%: с 9,8 млрд в январе – марте 2022 г. до 14,7 млрд руб. за аналогичный период 2023 г.

Рост численности работников и фонда оплаты труда привел к увеличению поступлений по налогу на доходы физлиц в 1,7 раза и страховых взносов – в 1,5 раза, несмотря на снижение тарифа по ним с 30 до 15%.