Без господдержки спрос упадет по всем видам продукции ЛПК - эксперты

26 июля. FINMARKET.RU - Спрос на продукцию лесопромышленного комплексана внутреннем рынке в 2023 году покажет небольшое снижение относительно предыдущего года по всем видам товаров, за исключением упаковки, если не появится дополнительных мер поддержки. При этом учитывая логистические сложности и высокую конкуренцию на экспортных направлениях, рынок РФ остается одним из основных направлений для переориентации тех объемов, которые ранее поставлялись в недружественные страны, следует из исследования, представленного консалтинговой компании Strategy Partners (входит в экосистему Сбера).

"Внутренний рынок достаточно конкурентен. И второе - пока мы не видим роста, пока падение небольшое по рынку. И я думаю прогнозировать нужно небольшое падение спроса на продукцию ЛПК внутри России, возможно, кроме упаковки. Упаковка покажет рост стабильный, все остальные сегменты, мне кажется, - будет небольшое падение, если не будет введено каких-то дополнительных исключительных мер поддержки, того же деревянного домостроения", - рассказал журналистам партнер Strategy Partners, руководитель практики ЛПК Павел Билибин.

Strategy Partners опубликовала результаты опроса "Ожидания компаний ЛПК в 2023 году", в котором, по данным компании, приняли участие 52 организации, представляющие все основные регионы РФ и подотрасли лесопромышленного комплекса. Согласно опросу, почти половина (48%) компаний назвали слабый спрос на внутреннем рынке в числе основных вызовов, стоящих перед отраслью. Среди других важных рисков - трудности с организацией логистических поставок (66%), ценовая конкуренция на внешних рынках (50%) и рост себестоимости (48%).

Ранее правительство РФ анонсировало меры поддержки внутреннего спроса на отдельные виды продукции, в частности, пеллеты, которые ранее поставлялись в основном на европейский рынок (прорабатывается финансирование перевода на пеллеты котельных в регионах Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов). Также правительство по поручению президента готовит комплекс мер по развитию в РФ массового деревянного домостроения.

Нарастить поставки на внутренний рынок, по мнению экспертов Strategy Partners, компании могли бы в том числе за счет замещения импорта. "Объем импорта продукции ЛПК в РФ эквивалентен порядка 25-30% экспортных поставок. В денежном выражении это больше, чем выпадающие продажи на европейские рынки", - подсчитали аналитики. Как пояснил Билибин, наиболее актуальна эта мера для производителей мебели, где импортные поставки занимают значительную долю рынка. Он также прокомментировал опубликованное накануне решение правительства о повышении ввозной пошлины на фанеру из недружественных стран с 9-12% до 50%, отметив, что объем импорта этой продукции и ранее был минимальным (по данным Минпромторга, за пять месяцев 2023 года было ввезено 120 тыс. куб. м фанеры при производстве 1,3 млн куб. м).

По данным Strategy Partners, в 2023 году снижение выручки ожидают 55% опрошенных компаний, треть респондентов предполагает, что падение может составить от 10% до 20%. "Эти цифры более оптимистичны, чем фактический результат первого квартала 2023 года, в котором снижение показателя составило 25,7%. Картина по году может стать благоприятнее за счет более слабого курса рубля и снижения стоимости логистики", - отмечают эксперты.