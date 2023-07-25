МВФ повысил оценку возможного роста ВВП РФ в этом году

25 июля. FINMARKET.RU - Международный валютный фонд (МВФ) продолжил повышать свою оценку динамики российской экономики в 2023 году - теперь он ожидает рост на 1,5%, а не на 0,7%, как прогнозировал в апреле (в январе прогноз был на уровне 0,3%, а в прошлом октябре ожидалось падение в текущем году на 2,3%). Такая оценка приводится в июльском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update), опубликованном фондом во вторник.

Прогноз ростаРФ в 2024 году остался на прежнем уровне - 1,3%.

Ожиданияпопадают в нижнюю границу интервала прогноза Банка России, который недавно повысил свою оценку роста в текущем году до 1,5-2,5% с апрельских 0,5-2%. Прогноз по росту ВВП на 2024 год ЦБ, как и МВФ, оставил без изменений - 0,5-2,5%.

Минэкономразвития пока не меняло свой официальный прогноз - рост на 1,2%. Однако в июне глава ведомства Максим Решетников заявлял, что итог будет выше. В июле на встрече с президентом Владимиром Путиным премьер Михаил Мишустин заявил, что в отсутствие форс-мажоров экономический рост по итогам года должен превысить 2%.

МВФ незначительно улучшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год - до 3% с 2,8%, тогда как ранее снижал оценку на 0,1 п.п. Прогноз по 2024 году остался прежним - 3%.

Фонд отмечает, что по историческим меркам рост остается слабым - среднегодовой показатель в 2000-2019 годах был на уровне 3,8%.

"Недавнее урегулирование противоречий по поводу предельного уровня долга США, а ранее в этом году решительные действия официальных органов по ограничению волнений в банковском секторе США и Швейцарии снизили непосредственные риски потрясений в финансовом секторе. Это смягчило неблагоприятные риски для перспектив развития. Тем не менее баланс рисков для роста мировой экономики по-прежнему смещен в сторону ухудшения ситуации", - говорится в обзоре фонда.

Один из факторов риска - инфляция. Хотя фонд понизил свой прогноз по глобальной инфляции на текущий год до 6,8% с 7%, прогноз на 2024 год был пересмотрен в сторону повышения - 5,2% вместо 4,9%, так как базовая инфляция, по мнению фонда, будет снижаться более постепенно. "Инфляция может остаться высокой и даже возрасти в случае возникновения потрясений, в том числе связанных с повышением интенсивности военных действий на Украине и событиями, связанными с экстремальными погодными явлениями, что приведет к более ограничительной денежно-кредитной политике", - отмечается в обзоре.

В результате рынкам придется приспосабливаться к дальнейшему ужесточению политики центральными банками, что приведет к возобновлению волнений в финансовом секторе, полагает МВФ. Негативные трансграничные вторичные эффекты также может дать возможное замедление восстановления экономического роста в Китае. МВФ кроме того отмечает, что проблемы с погашением госдолга могут распространиться на более широкий круг стран.

При этом фонд отмечает, что в случае, если инфляция будет снижаться быстрее, чем ожидалось, это уменьшит необходимость проведения жесткой денежно-кредитной политики, а внутренний спрос может вновь оказаться более устойчивым, чем ожидалось.

Темпы роста объема мировой торговли, полагает фонд, снизятся с 5,1% в 2022 году до 2% в 2023 году (ранее ожидался рост на 2,4%) и повысятся до 3,7% в 2024 году (предыдущая оценка - 3,5%).

МВФ изменил оценку снижения средней цены на нефть в 2023 году - 20,7% (до $76,43/барр.) вместо 24%, в 2024 году ожидает падение на 6,2% (ранее на 5,8%), до $71,68/барр.

Экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, по оценке фонда, в 2023 году вырастут на 4% (предыдущий прогноз - 3,9%), в 2024 году - на 4,1% (4,2%).

Прогноз роста экономики Китая на ближайшие два года остался неизменным - 5,2% и 4,5%.

Оценка роста ВВП Индии улучшена на 2023 год - до 6,1% с 5,9%, не изменилась на 2024 год - 6,3%.

Прогноз роста бразильской экономики на 2023 год повышен до 2,1% с 0,9%, на 2024 год снижен до 1,2% с 1,5%.

Развитые, по мнению фонда, вырастут в 2023 году на 1,5% (предыдущая оценка - 1,3%), в 2024 году - на 1,4% (без изменений).

Прогноз по росту экономики США на этот год повышен на 0,2 п.п. - до 1,8%, в 2024 году ожидается рост на 1% (было 1,1%).

Экономика стран еврозоны в текущем году, по мнению МВФ, вырастет на 0,9% (было 0,8%), в 2024 году - на 1,5% (было 1,4%).

По ВВП Германии фонд ухудшил свой отрицательный прогноз - ждет снижения на 0,3% (ранее оценивал его в 0,1%). На 2024 год прогноз, напротив, улучшен - рост на 1,3% вместо 1,1%.

МВФ существенно улучшил прогноз динамики ВВП Великобритании в 2023 году - теперь вместо снижения на 0,3% ожидает роста на 0,4%. На 2024 год оценка не изменилась - рост на 1%.

Значительно повышен прогноз роста для Испании на текущий год - до 2,5% с 1,5%, на 2024 год оценка сохранена на уровне 2%. Для Франции оценка на текущий год немного улучшена - плюс 0,8% (0,7%), на следующий год сохранена - 1,3%. По экономике Италии МВФ ожидает роста на 1,1% (0,7%), в 2024 году - на 0,9% (0,8%).

Оценка роста ВВП Японии на текущий год несущественно повышена - до 1,4% с 1,3%, на 2024 г. осталась на уровне 1%.