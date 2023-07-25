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25 июля 2023 года 09:08
К 1-му чтению готов закон о регулировании IT-аутсорсинга
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Антон Новодережкин/ТАСС
25 июля. FINMARKET.RU - Совет Госдумы рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, который регулирует использование аутсорсинга информтехнологий и облачных услуг для финансовых организаций, пишет "Коммерсант". Закон призван решить проблему "нарушений цепочек поставок оборудования" в кредитно-финансовой отрасли "путем снятия правовых ограничений, присущих использованию аутсорсинга", говорится в пояснительной записке. Согласно документу, определять требования к компаниям, предоставляющим технологии и услуги, будет ЦБ. Причем условие о наличии "лицензии на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации может не применяться" в случае, если поставщик услуг "входит в банковскую группу". Финансовые организации получают право при помощи аутсорсинга размещать, хранить, обрабатывать информацию (за исключением отнесенной к гостайне) без согласия лиц, к которым она относится. Как отметили в Банке России, в настоящее время прорабатывается "перечень условий для привлечения финансовыми организациями поставщиков услуг аутсорсинга ИТ и облачных сервисов". При этом там указали, что ряд условий, "связанных с трансграничной передачей отдельных категорий информации, уже действует". Эксперты отмечают, что регламентировать работу в части аутсорсинга IT-технологий и облачных сервисов для организаций финансового рынка необходимо.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, банки, аутсорсинг, законопроект
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