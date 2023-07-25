Банки перестают принимать через банкоматы доллары и евро

25 июля. FINMARKET.RU - Крупныеперестали принимать доллары и евро через. Такой возможности нет в 11 из 13 системно значимых кредитных организаций РФ, сообщили "Известиям" в их call-центрах и пресс-службах.

Российские кредитные организации стали закрывать возможность вносить наличные доллары и евро через банкоматы. В АТМ "Сбера" такой функции нет, сообщили в call-центре банка и подтвердили изданию в его пресс-службе. В ВТБ клиенты не могут пополнить счет в западных валютах через устройства самообслуживания с 19 апреля прошлого года, уточнили в call-центре банка. Информацию также подтвердили в пресс-службе.

Только рубли также принимают банкоматы "Открытия", подчеркнули в его call-центре и в пресс-службе.

В Райффайзенбанке положить валюту через АТМ нельзя с начала весны этого года, рассказали в call-центре кредитной организации. Об ограничении аналогичной функции с 9 марта 2023 года сообщили и в службе поддержки Юникредитбанка.

Опции внесения долларов и евро через устройство самообслуживания уже давно нет, отметил специалист call-центра Газпромбанка, но не уточнил с какого именно момента. Кроме того, в Совкомбанке поделились, что возможность пополнения валютных вкладов наличными действовала до 10 марта 2022 года. Положить валюту в банкоматах МКБ, РСХБ, ПСБ и Росбанка также сейчас невозможно.

Изменения связаны с введением санкций против российского финансового сектора, заморозкой корсчетов, а также проводимой дедолларизацией в РФ, пояснили эксперты. При этом по-прежнему наличную валюту можно внести в отделениях банков.