Выдача IT-ипотеки за полугодие выросла в 2,5 раза

25 июля. FINMARKET.RU - С момента запуска IT-ипотеки в мае 2022 года было выдано 16,3 тыс. займов на сумму 143,4 млрд рублей, сообщили "Известиям" в ДОМ.РФ. При этом в первом полугодии 2023 года россияне оформили 10,8 тыс. таких кредитов на 93,2 млрд. Это почти в 2,5 раза больше, чем во втором полугодии 2022 года, когда было выдано 4,2 тыс. ипотек на 38,6 млрд рублей.

В 2022 году IT-ипотека составила 0,4% от общего количества и 1% от объема выдачи по всем льготным программам жилищного кредитования, а в январе-мае 2023 года - уже 1,3% и 2,9% соответственно, уточнили в ДОМ.РФ.

Значительная часть от всех выданных по этой программе ипотек приходится на Сбербанк. Там с мая 2022-го оформили 8,2 тыс. жилищных кредитов для IT-специалистов на 61,6 млрд рублей, сообщили изданию в пресс-службе финансовой организации, добавив, что программа продолжает набирать популярность, особенно в столичных городах. При этом доля льготной программы среди всех оформленных в "Сбере" жилищных займов составляет более 1,1%.

В течение января-июня 2023-го IT-ипотеку получили в два раза больше клиентов ВТБ, чем за весь 2022 год, отметили в пресс-службе банка. Двукратный рост по сравнению с предыдущим годом также отмечают в банке "Санкт-Петербург", Абсолют Банке и УБРиР. В ПСБ отметили, что объем выдач займов по этой программе в июне вырос вдвое по сравнению с маем.

IT-ипотека позволяет заемщикам получить кредит на первичное жилье или строительство жилого дома по ставке не более 5% с первоначальным взносом не менее 15%. Программа была запущена в мае 2022 года и продлится до 31 декабря 2024 года.

Участники рынка объясняют рост IT-ипотеки изменением условий программы в феврале 2023 года - тогда допустимый возраст заемщиков расширили до диапазона 18-50 лет, а также повысили порог стоимости приобретаемого жилья. Впрочем, пока IT-ипотека занимает незначительную долю среди всех льготных программ и существенного давления на стоимость первичного жилья не оказывает.