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25 июля 2023 года 08:21
Пошлины на ввоз импортных вин предлагают увеличить в 1,5 раза
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Егор Алеев/ТАСС
25 июля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития разработан проект постановления правительства, которым предусматривается повышение размера ставок ввозных таможенных пошлин на импорт вин из недружественных стран с 12,5 до 20%, но не менее $1,5 за литр. Об этом "Ведомостям" сообщил федеральный чиновник, знакомый с текстом документа. По его словам, размер ставки был рассчитан так, "чтобы данная мера была чувствительной как контрсанкция". При этом пока правительство не приняло окончательного решения по документу, уточнил он. Представитель Минфина сообщил изданию, что повышение пошлин прорабатывалось комиссией по таможенно-тарифному регулированию при Минэке "для защиты отечественных производителей". Ключевой при проработке указанного вопроса была необходимость выработать сбалансированное решение, которое не приведет к значимому росту цен для потребителей, уточнил он. Параметры, которые обсуждаются сейчас, "позволяют сохранить стабильность цен на российском рынке вина". Размер ставки определялся по итогам проработки со всеми заинтересованными ведомствами, добавил он. Повысить пошлины на импортное вино в июне этого года предлагала Ассоциация виноградарей и виноделов России. Правда, с ее точки зрения, ее надо было установить на уровне минимум 50%. В случае одобрения инициативы Минэкономразвития импортеры прогнозируют удорожание зарубежных вин в рознице.
Опубликовано Финмаркет
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