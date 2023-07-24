Гендиректор "Почты России": будем сохранять даже убыточные отделения

24 июля. FINMARKET.RU - "Почта России" намерена сохранять даже убыточные, чтобы оказывать пользователям необходимые услуги. Об этом гендиректор компании Михаил Волков рассказал в интервью "Российской газете"

Он подчеркнул, что- это социально ориентированная компания, обслуживающая более 150 тыс. населенных пунктов и работающая в любых погодных условиях и при любых обстоятельства, включая наводнения, пожары.

И содержание огромной сети требует значительных затрат. Прошлый год компания закончила с рекордным убытком, но компания поддерживает и сохраняет даже глубоко убыточные отделения. "Сегодня одна из наших задач - развивать такие направления бизнеса, которые дозагрузят отделения востребованными и полезными людям услугами", - сказал Волков.

По его словам, Почта России, сохраняя свою ключевую социальную функцию, трансформируется из традиционной почтовой службы в универсального логистического оператора в электронной коммерции. "Мы хотим, чтобы наши отделения стали полноценными пунктами выдачи, это особенно важно для малых населенных пунктов. Мы сможем дать их жителям доступ к широкому перечню товаров, к такому же, как есть у жителей мегаполисов", - подчеркнул глава компании.

Как сказал Волков, сейчас с отраслью и профильными ведомствами обсуждается введение инфраструктурного платежа, который поможет обеспечить равный доступ всех жителей страны к товарам с электронных площадок. По его словам, для маркетплейсов открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) и выстраивать логистику в удаленные населенные пункты нерентабельно. Поэтому широкая сеть почтовых отделений может стать общенациональной инфраструктурой надежной доставки товаров из любого интернет-магазина в любую точку России.

Волков заверил, что внедрение инфраструктурного платежа не приведет к удорожанию стоимости товаров. "Более того, нам бы хотелось проработать социальные тарифы для доставки в удаленные точки. Маркетплейсы смогут пользоваться уже готовой инфраструктурой Почты и не вкладывать дополнительные средства всобственной сети", - пояснил он.

Глава Почты России отметил, что несмотря на санкционные ограничения, "мы смогли сохранить действующее почтовое сообщение с абсолютным большинством государств". "Более того, с начала года мы восстановили почтовый обмен с 13 странами и сегодня доставляем в 130 стран мира", - сообщил Волков.

Он заверил, что Почта России продолжит "гарантированно доставлять в любой город или село письма, посылки, деньги и товары, оказывать социально-значимые услуги и создавать удобную и комфортную среду для жизни людей".