Правительство хочет ограничить число экспортеров топлива

24 июля. FINMARKET.RU - Минэнерго обсуждает с правительством проект документа об ограничении экспорта бензина, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Он предполагает введение закрытого списка НПЗ, которым будет разрешено поставлять топливо на. Мера направлена на пресечение серого экспорта, что, по мнению регуляторов и участников рынка, является одной из причин роста оптовых цен в последние месяцы.

По данным нескольких собеседников "Коммерсанта", речь прежде всего идет о средних и мини-НПЗ, которые не производят товарный продукт, - они и должны стать целью запрета. Как отмечают источники, согласование перечня экспортеров будет непростым, а принять документ власти успеют не ранее четвертого квартала 2023 года. Собеседники издания по-разному оценивают объемы серого экспорта бензина. Так, по их словам, в мае-июне его объем мог составлять как минимум 40-120 тыс. тонн. Серый экспорт оценивался в 0,2-0,7 тыс. тонн в сутки в январе-апреле 2023 года, а в мае - первой половине июля он вырос до 1,3-2 тыс. тонн в сутки, оценивает эксперт по топливному рынку Михаил Турукалов.