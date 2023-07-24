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24 июля 2023 года 09:20
Торговля снимет с полок товары под "зелеными" брендами
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Сергей Мальгавко/ТАСС
24 июля. FINMARKET.RU - Торговля снимет с полок тысячи товаров под брендами со словом "зеленый" в названии. Из-за недавно изменившегося законодательства товары с такой маркировкой теперь считаются органическими, и их экологичность нужно доказать, пишут "Известия". В этом году Госдума внесла поправки в закон об органической продукции, которую нельзя производить с использованием химии, в июле он прошел три чтения и был принят. К ней теперь можно отнести товары с маркировкой "зеленые", "эко", "био". На практике это значит, что если производители захотят поставить на товаре такую маркировку, им придется подтвердить статус экологически чистой продукции. Законодатели сделали исключение лишь для сельхозпродукции, которая зеленая по цвету. Такой подход используют для того, чтобы покупатели не путались в понятиях, указанных на упаковке товара. В России зарегистрировано более 100 товарных знаков с использованием слова "зеленый" в наименовании бренда, сказано в письме X5 Group главе комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину. Но доказать органическое происхождение этих товаров невозможно, например, если речь идет о винном или этиловом спирте, аперитивах, бренди и так далее. В X5 предложили парламентариям сделать исключение для "зеленых" брендов. В ассортименте федеральных торговых сетей тысячи позиций, в наименовании которых в разной форме используется слово "зеленый", заметили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В АКОРТ считают, что введение ограничений в части использования термина и его законодательное приравнивание к понятию "органический" сделает невозможным использование большого числа уже зарегистрированных товарных марок и знаков. С этой аргументацией согласны и в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), организация также обратилась с письмом в правительство и Госдуму. Объединение также предлагает сделать исключение из действующего регулирования для торговли, у которой есть бренды с названием "зеленый". По данным АКИТ, такие торговые марки розница использует в разных категориях продукции: мясная, молочная, рыбная, бакалея, хлеб, мед, квасы, пиво, алкоголь и косметика. Однако в Минсельхозе напомнили, что основная идея закона - минимизировать риски введения потребителей в заблуждение.
Опубликовано Финмаркет
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